Жителям Левобережья вернули горячую воду раньше срока

Так, вернулось горячее водоснабжение в дома на улицах Рокоссовского, Фугенфирова, Дианова и Лукашевича, сообщила пресс-служба регионального минстроя.

Плановое же отключение потребителей ТЭЦ-3 продлится до конца 17 июля. После этого горячая вода будет отключена на луче «Юбилейный» ТЭЦ-4, который станет последним в текущем году.