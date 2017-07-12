Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Кофе продлевает жизнь
Трамп лично опроверг слова Лаврова о договоренности с Путиным
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
09:28 (мск), источник: СуперОмск

Жителям Левобережья вернули горячую воду раньше срока

Вчера, 11 июля, стало радостным днем для жителей 58 домов Левобережья — им включили горячую воды на неделю раньше планируемом срока.

Так, вернулось горячее водоснабжение в дома на улицах Рокоссовского, Фугенфирова, Дианова и Лукашевича, сообщила пресс-служба регионального минстроя.

Плановое же отключение потребителей ТЭЦ-3 продлится до конца 17 июля. После этого горячая вода будет отключена на луче «Юбилейный» ТЭЦ-4, который станет последним в текущем году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лавров пригрозил ответными мерами на арест дипсобственности РФ
Помпео заявил о наличии доказательств участия Асада в химатаке
ФСБ предложила разрешить губернаторам допускать мэров к гостайне
Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой
Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в 10 трлн рублей
Белый дом запретил использование Касперского в госорганах
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Петербургские бизнес-центры ставят антирекорды
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь