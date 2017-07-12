Жителям Левобережья вернули горячую воду раньше срока
Вчера, 11 июля, стало радостным днем для жителей 58 домов Левобережья — им включили горячую воды на неделю раньше планируемом срока.
Вчера, 11 июля, стало радостным днем для жителей 58 домов Левобережья — им включили горячую воды на неделю раньше планируемом срока.
Так, вернулось горячее водоснабжение в дома на улицах Рокоссовского, Фугенфирова, Дианова и Лукашевича, сообщила
Плановое же отключение потребителей ТЭЦ-3 продлится до конца 17 июля. После этого горячая вода будет отключена на луче «Юбилейный» ТЭЦ-4, который станет последним в текущем году.