По маршруту Казань-Петербург будут курсировать новые плацкартные вагоны, оснащенные видеокамерами
(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Татьяна Иванова) В 13:10 из Казани в
(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Татьяна Иванова) В 13:10 из Казани в
Шесть плацкартных вагонов оснащены дополнительными электрическими розетками, а также в них установлены разъемы USB. Помимо этого, появился вагон для перевозки инвалидов со специальными подъемниками, что значительно облегчает переезд лицам с ограниченными возможностями.
Ещё одно нововведение — видеокамеры, с помощью которых начальник поезда будет контролировать ситуацию в вагонах, чтобы избежать различных нарушений. Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» проводник поезда, особое внимание будет уделяться пресечению распития спиртных напиток и курения в тамбурах.
Также стоит отметить, что многие пассажиры фирменного поезда не знали, что будут ехать в составе с обновленным плацкартными вагонами — цены на них ничем не отличаются от тех, что были ранее.
«Я уже давно ждала поезда, в котором будут установлены дополнительные розетки. Было не очень удобно постоянно бегать к проводнику, чтобы заряжать телефон. Да и вообще приятно ехать в новом вагоне», — поделилась с корреспондентом ИА «Татар-информ» пассажирка Светлана Денисова.
Во всех вагонах имеется кондиционирование воздуха (ранее в плацкартных вагонах не было кондиционера) и биотуалеты.
Как сообщила начальник поезда Ирина Хакимьянова, сегодняшний состав отправляется с загрузкой в 90 процентов. Также она отметила, что пассажиры вагонов не остаются равнодушными к приятным изменениям.
«Во время опроса пассажиров, мы всегда получаем благодарность за улучшение условий поездки», — добавила Хакимьянова.
Также начальник вагонного участка города Казань ФПК Александр Трусов отметил, что на данном этапе работы по улучшению вагонов не остановлены и в 2018 году ожидается новый выпуск пассажирских составов с улучшенными плацкартными вагонами.
Напомним, в 2013 году