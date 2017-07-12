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13:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

По маршруту Казань-Петербург будут курсировать новые плацкартные вагоны, оснащенные видеокамерами

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Татьяна Иванова) В 13:10 из Казани в Санкт-Петербург отправился очередной поезд с новыми плацкартными вагонами, которые закупила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Источник: ИА Татар-информ

Шесть плацкартных вагонов оснащены дополнительными электрическими розетками, а также в них установлены разъемы USB. Помимо этого, появился вагон для перевозки инвалидов со специальными подъемниками, что значительно облегчает переезд лицам с ограниченными возможностями.

Ещё одно нововведение — видеокамеры, с помощью которых начальник поезда будет контролировать ситуацию в вагонах, чтобы избежать различных нарушений. Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» проводник поезда, особое внимание будет уделяться пресечению распития спиртных напиток и курения в тамбурах.

Также стоит отметить, что многие пассажиры фирменного поезда не знали, что будут ехать в составе с обновленным плацкартными вагонами — цены на них ничем не отличаются от тех, что были ранее.

«Я уже давно ждала поезда, в котором будут установлены дополнительные розетки. Было не очень удобно постоянно бегать к проводнику, чтобы заряжать телефон. Да и вообще приятно ехать в новом вагоне», — поделилась с корреспондентом ИА «Татар-информ» пассажирка Светлана Денисова.

Во всех вагонах имеется кондиционирование воздуха (ранее в плацкартных вагонах не было кондиционера) и биотуалеты.

Как сообщила начальник поезда Ирина Хакимьянова, сегодняшний состав отправляется с загрузкой в 90 процентов. Также она отметила, что пассажиры вагонов не остаются равнодушными к приятным изменениям.

«Во время опроса пассажиров, мы всегда получаем благодарность за улучшение условий поездки», — добавила Хакимьянова.

Также начальник вагонного участка города Казань ФПК Александр Трусов отметил, что на данном этапе работы по улучшению вагонов не остановлены и в 2018 году ожидается новый выпуск пассажирских составов с улучшенными плацкартными вагонами.

Напомним, в 2013 году экс-глава РЖД Владимир Якунин заявил, что плацкартные вагоны постепенно будут уходить в прошлое. Однако, в мае 2016 года сотрудники железнодорожных путей дали опровержение, сообщив, что вагоны подобного типа пользуются большой популярностью у жителей России. После этого стал создаваться проект по модернизации плацкартных вагонов.

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