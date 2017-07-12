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09:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Мантуров уверен: Екатеринбург примет «ЭКСПО-2025»

Подготовка заявки завершена.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров уверен в том, что Екатеринбург получит право провести всемирную универсальную выставку EXPO. Об этом он заявил журналистам в Екатеринбурге.

«У нас есть все шансы выиграть. И наши зарубежные партнеры, в том числе те, с кем у нас прошли встречи в рамках “Иннопрома”, в большинстве поддерживают нашу заявку. Надеюсь, их голоса будут отданы нам на финальном голосовании в конце следующего года на ассамблее Международного бюро выставок», — заявил Денис Мантуров.

Он добавил, что подготовка заявочных документов уже завершена, и пообещал приложить все усилия для того, чтобы местом проведения выставки был выбран Екатеринбург. Опыт подготовки к приёму «ЭКСПО-2020» уже есть и у правительства России, и у региона, и он, как отмечает министр, не пройдёт даром.

Также Мантуров встретился на «Иннопроме» с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов султаном Саидом Аль-Мансури. В ходе беседы он попросил поддержать Екатеринбург в борьбе за «ЭКСПО-2025». Отметим, город Дубай (ОАЭ) был конкурентом Екатеринбурга в борьбе за «ЭКСПО-2020».

Екатеринбург был заявлен на «ЭКСПО-2025» в мае. Его конкурентами являются Париж и Осака. Решение о том, где пройдёт выставка, примет Генеральная Ассамблея ООН в ноябре 2018 года.

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