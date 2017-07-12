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09:37 (мск), источник: Om1.ru

Из-за дождей в Омске втрое медленней ремонтируют дороги

Неблагоприятные условия погоды вынуждают дорожников корректировать график ремонта, чтобы не класть асфальт в дождь.

Масштабный ремонт дорог в Омске продолжается несмотря на непогоду. Однако дожди все же влияют на ход работ — подрядчики вынуждены были скорректировать график ремонта с учетом погодных условий. Из-за этого ремонт дорог стал проходить куда медленнее, чем раньше. Так, за последние сутки из-за дождей подрядные организации асфальт на площади лишь 12 500 квадратных метров, тогда как в погожие дни этот показатель был в 3 раза больше.

Кроме того, на 8 000 квадратных метров дорогу восстановили с помощью современного ремиксера, который выполняет термопрофилирование. Напоним, компания «СтройСервис» на дня пригнала в Омск из другого региона еще один ремиксер.

В ненастную погоду администрация требует от подрядчиков еще более строгого соблюдения технологии работ.

Сергей Фролов, первый заместитель мэра:

— Термопрофилирование улицы Мельничной практически закончено. Исполнение составляет 98%. На улице Нефтезаводской второй слой асфальта уложен на 92%. Для завершения работ здесь нужен один погожий день, точнее — ночь. Подрядные организации основные физические объемы ремонтных работ выполняют именно в ночное время, чтобы минимизировать для омичей проблемы с передвижением по городу. И, конечно, постоянное внимание качеству — контроль за ходом ремонта ведется постоянно.

Напомним, на сегодняшний день в Омске отремонтировано 19 объектов из запланированных 33: улицы Волгоградская, Березовая, Энтузиастов, 2-я Солнечная, 22 Апреля, Авиационная, Крупской, 5-я Кировская, Ватутина, 25-я Северная, 33-я Северная, Олега Кошевого, Госпитальная, Граничная, 2-я Восточная, Заозерная, 22 Декабря, Сибирский проспект и круговая развязка с подходами к Ленинградскому мосту.

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