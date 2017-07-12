Двухэтажный поезд между Ростовом и Адлером начнет курсировать в сентябре

Поезд будет курсировать через день. В остальные дни по маршруту продолжит ходить одноэтажный поезд.

Сообщается, что поезд будет отправляться с вокзала Ростова-на-Дону в 20:55 и прибывать в Адлер на следующие сутки в 08:42. Из Адлера поезд будет выходить в 19:50 и прибывать в Ростов на следующие сутки в 07:16.

В составе поезда — двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ, штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и для его сопровождающего, а также вагон-ресторан.