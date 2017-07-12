Двухэтажный поезд между Ростовом и Адлером начнет курсировать в сентябре
Двухэтажный поезд сообщением
Двухэтажный поезд сообщением
Поезд будет курсировать через день. В остальные дни по маршруту продолжит ходить одноэтажный поезд.
Сообщается, что поезд будет отправляться с вокзала
В составе поезда — двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ, штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и для его сопровождающего, а также
Добавим, что в первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составляет от 1 199 рублей. Продажа билетов открывается за 60 суток.