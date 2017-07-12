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10:23 (мск), источник: Городской репортер

Двухэтажный поезд между Ростовом и Адлером начнет курсировать в сентябре

Двухэтажный поезд сообщением Ростов-на-Дону — Адлер отправится в первый рейс из Ростова 13 сентября, в обратном направлении — 14 сентября, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд будет курсировать через день. В остальные дни по маршруту продолжит ходить одноэтажный поезд.

Сообщается, что поезд будет отправляться с вокзала Ростова-на-Дону в 20:55 и прибывать в Адлер на следующие сутки в 08:42. Из Адлера поезд будет выходить в 19:50 и прибывать в Ростов на следующие сутки в 07:16.

В составе поезда — двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ, штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и для его сопровождающего, а также вагон-ресторан.

Добавим, что в первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составляет от 1 199 рублей. Продажа билетов открывается за 60 суток.

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