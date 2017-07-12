Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
10 трагических и странных смертей во время секса
"Я уничтожен": экс-президент Франции об откровениях экс-спутницы
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхНаучные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в американские выборы – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
09:43 (мск), источник: РИАЦ

Перевозки на остров Сарпинский переходят в руки администрации Волгограда

Муниципальное учреждение «Метроэлектротранс» войдет в состав учредителей ООО «Пассажирский порт Волгограда». Данное решение принято администрацией Волгограда для обеспечения стабильных и качественных перевозок пассажиров речным водным транспортом.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, в соответствии с принятым решением Метроэлектротрансу передается речной флот и инфраструктура. Проработка вопроса заняла больше полугода.

— Это позволит городу принимать решения по вопросам организации речных пассажирских перевозок, действуя исключительно в интересах жителей, — уверен заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков. — При этом и со стороны администрации города, и со стороны городской Думы за организацией речных перевозок будет осуществляться всесторонний контроль.

Алексей Волоцков также сообщил, что руководством города поставлена задача — провести аудит технического состояния пассажирского флота и рассмотреть варианты обновления его состава.

На крупнейшем в Европе речном острове Сарпинский, входящем в состав Кировского района, постоянно проживают свыше 800 человек. Летом, за счет дачников, население острова и расположенных на нем 16 хуторов возрастает до нескольких тысяч человек. С Волгоградом остров связывает только речное сообщение: летом автомобильным паромом из Кировского района и пассажирскими перевозками из Речного порта. При этом от жителей ежегодно поступали многочисленные жалобы на коммерческую компанию-перевозчика, монополиста в этом виде услуг.

— В прошлые годы жители острова Сарпинского неоднократно становились заложниками ситуации, когда частное предприятие, не заинтересованное в низкодоходном бизнесе, либо вообще не выпускало транспорт на линию, либо делало всего лишь два рейса в день, — рассказал председатель горкомитета дорожного хозяйства Виталий Земцов. — Дачники были вынуждены ждать следующего рейса или переправляться через Волгу на моторных лодках.

Вдобавок, на острове практически отсутствуют медицинские и другие социальные учреждения, не хватает торговых точек, в том числе с продуктами питания и предметами первой необходимости. Взятие городом на себя организации пассажирских перевозок должно во-многом помочь решению накопившихся проблем.

Стоит отметить, что МУП «Метроэлектротранс» имеет большую производственную базу, более чем 100-летний опыт работы, высокопрофессиональных специалистов, в том числе по организации и диспетчеризации перевозок, централизованному управлению, ремонту и обслуживанию различных видов подвижного состава.

— Опыт у нас есть, и мы приложим все усилия для организации качественного обслуживания населения, — отметил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Евгений Тимофеев. — Сейчас остров Сарпинский обслуживает 10 судов, и никаких кардинальных перемен штата сотрудников, графика перевозок или изменения стоимости проезда в настоящее время не планируется.

Еще один немаловажный момент: с переходом речного хозяйства в муниципальную собственность на внутригородских водных маршрутах появится возможность использования электронной системы оплаты проезда, дающей 10-процентную скидку на оплаты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Трамп-младший согласился рассказать о встрече с Весельницкой
Помпео заявил о наличии доказательств участия Асада в химатаке
ФСБ предложила разрешить губернаторам допускать мэров к гостайне
Главу управления СК отстранили из-за волокиты с расследованием
Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в 10 трлн рублей
Белый дом запретил использование Касперского в госорганах
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь