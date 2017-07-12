Перевозки на остров Сарпинский переходят в руки администрации Волгограда

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, в соответствии с принятым решением Метроэлектротрансу передается речной флот и инфраструктура. Проработка вопроса заняла больше полугода.

— Это позволит городу принимать решения по вопросам организации речных пассажирских перевозок, действуя исключительно в интересах жителей, — уверен заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков. — При этом и со стороны администрации города, и со стороны городской Думы за организацией речных перевозок будет осуществляться всесторонний контроль.

Алексей Волоцков также сообщил, что руководством города поставлена задача — провести аудит технического состояния пассажирского флота и рассмотреть варианты обновления его состава.

На крупнейшем в Европе речном острове Сарпинский, входящем в состав Кировского района, постоянно проживают свыше 800 человек. Летом, за счет дачников, население острова и расположенных на нем 16 хуторов возрастает до нескольких тысяч человек. С Волгоградом остров связывает только речное сообщение: летом автомобильным паромом из Кировского района и пассажирскими перевозками из Речного порта. При этом от жителей ежегодно поступали многочисленные жалобы на коммерческую компанию-перевозчика, монополиста в этом виде услуг.

— В прошлые годы жители острова Сарпинского неоднократно становились заложниками ситуации, когда частное предприятие, не заинтересованное в низкодоходном бизнесе, либо вообще не выпускало транспорт на линию, либо делало всего лишь два рейса в день, — рассказал председатель горкомитета дорожного хозяйства Виталий Земцов. — Дачники были вынуждены ждать следующего рейса или переправляться через Волгу на моторных лодках.

Вдобавок, на острове практически отсутствуют медицинские и другие социальные учреждения, не хватает торговых точек, в том числе с продуктами питания и предметами первой необходимости. Взятие городом на себя организации пассажирских перевозок должно во-многом помочь решению накопившихся проблем.

Стоит отметить, что МУП «Метроэлектротранс» имеет большую производственную базу, более чем 100-летний опыт работы, высокопрофессиональных специалистов, в том числе по организации и диспетчеризации перевозок, централизованному управлению, ремонту и обслуживанию различных видов подвижного состава.

— Опыт у нас есть, и мы приложим все усилия для организации качественного обслуживания населения, — отметил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Евгений Тимофеев. — Сейчас остров Сарпинский обслуживает 10 судов, и никаких кардинальных перемен штата сотрудников, графика перевозок или изменения стоимости проезда в настоящее время не планируется.