Сразу два десятка банков оказались на грани проблемного статуса

Источник: Капитал

С 11 июля все банки должны иметь уставный капитал не ниже 200 млн грн. Об этом требовании регулятора банки были предупреждены заранее: еще в апреле минувшего года НБУ постановлением № 242 потребовал, чтобы банки имели капитал не меньше 200 млн грн к 11 июля 2017-го. Таким образом, у топ-менеджмента банков было больше года, чтобы вместе с акционерами найти деньги на необходимую докапитализацию.

Дедлайн 11 июля — это не просто одно из многих нормативных требований. Недокапитализация банка с мая прошлого года является одним из оснований для признания его проблемным. И НБУ уже пользовался этой санкцией: банки, которые не справились с задачей увеличения капитала до 120 млн грн к 17 июня 2016 года, получали этот негативный ярлык.

В минувшем году в критической ситуации оказались два банка. Но УБРР выжил — китайский инвестор в последний момент докапитализировал его на 2 млн грн, а Инвестбанк не справился, и НБУ вывел его с рынка в декабре, в последние дни 180-дневного срока, который ему давал регулятор на решение проблемы капитала.

Согласно Единому государственному реестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных объединений, на сегодняшний день 20 банков имеют капитал ниже 200 млн грн. НБУ достаточно жестко следит за выполнением своих требований, поэтому уже на ближайшем заседании правления часть этих банков или же их всех может признать проблемными. Правда, никаких официальных сообщений об этом не будет, поскольку «проблемный» статус подпадает под гриф «банковская тайна».

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«На 12 июля, на момент введения проблемности, банку будет дана неделя для подачи реалистичного плана. Если по плану будет понятно, что надо сделать для докапитализации, в течение шести месяцев можно ситуацию исправить, грубо говоря, до 10 января 2018 года. Если это будет непонятно и план будет нереалистичным, не будет подтверждаться документами, мы не будем ждать окончания этого срока», — говорил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

В поисках денег

Изначально список недокапитализированных банков был длиннее, например, еще по итогам I квартала их было 36. Но, как и прогнозировалось, во II квартале с докапитализацией быстрее других справились банки со значительной прибылью за минувший год, а также банки с иностранным капиталом. Но и многие учреждения с национальным капиталом также смогли вовремя завершить регистрацию внесенных в капитал денег, например, буквально в последние дни с этой миссией справились в банках «Фамильный», Кристалбанк и «Земельный капитал».

Из оставшихся 20 банков два учреждения осознали, что не смогут докапитализироваться. Но если в минувшем году такие банки могли лишь объявить самоликвидацию, то с апреля они могут вернуть НБУ банковскую лицензию и продолжить работать на рынке как юрлицо, финансовая или факторинговая компания, либо стать участником фондового рынка. В июне такой выбор сделали акционеры банков «Новый» (их капитал составлял 150 млн грн) и «Финансовый партнер» (125 млн грн). При этом они не удосужились объяснить клиентам свою мотивацию, а лишь попросили их закрыть платежные карты. Это были небольшие банки, у которых было всего девять и два офиса соответственно. В НБУ говорили, что даже если эти банки станут проблемными, они автоматически не потеряют права сдать лицензию.

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Нацбанк не ответил на запрос, какие банки завершили докапитализацию, кто успел только завести деньги на спецсчет 5004 «незарегистрированный уставный капитал», а кто даже до этого этапа не дошел. Издание попросило банки из «зоны риска» прокомментировать процесс докапитализации. Банки либо игнорировали неудобный им запрос, либо присылали ссылки на свои новости о проведенных собраниях акционеров, объявленных допэмиссиях или перечисленных суммах на выкуп акций допэмиссий.

В минувшем году зачисления денег от акционеров на спецсчет в банке было достаточно, чтобы НБУ не признал банк проблемным. Такая поблажка была дана, поскольку после внесения денег на счет банки проходили длительную бюрократическую процедуру: завершали допэмиссию, регистрировали отчет в НКЦБФР, согласовывали в НБУ изменения в устав, регистрировали их в Минюсте.

В этом году власть упростила этот процесс: в апреле вступил в силу закон, который в разы ускорил процедуру докапитализации банков. Но требование проверки источников происхождения денег НБУ отменять не собирался.

Деньги в графе «незарегистрированный уставный капитал» Вернум Банк (40,5 млн грн при необходимых 30,5 млн грн) и Альтбанк (70,927 млн грн при необходимых 73,884 млн грн) имели еще по итогам I квартала, но размер уставного капитала, по данным Минюста, с тех пор не изменился. По информации Вернум Банка, НБУ 7 июля согласовал его новый устав с капиталом 210 млн грн. Глава правления Альтбанка Игорь Волох сообщил, что акции допэмиссии выкуплены в апреле, а «документы для утверждения изменений в устав были поданы в НБУ еще в мае».

Задержки с обновлением данных в Минюсте по размеру капитала есть и у других учреждений. Акционеры банка «Сич» утвердили новый устав с капиталом 200 млн грн на внеочередном собрании 26 июня. Акционеры Айбокс Банка утвердили устав с таким же капиталом 30 мая, а акционеры Кредит Оптима Банка утвердили его 25 мая. Но данные Минюста пока скромнее. «Эмиссия была выкуплена, деньги заведены на счет капитала банка, все документы сейчас находятся в НБУ на согласовании. Буквально сегодня-завтра должно быть подтверждение. Остались технические моменты», — говорит управляющий директор Айбокс Банка Евгений Березовский.

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Среди «опаздывающих» есть даже банки с иностранными собственниками: Агропросперис Банк (+50 млн грн), Коммерческий индустриальный банк (+71,4 млн грн), Скай Банк (+80 млн грн). В КИБе сообщили, еще 13 апреля владелец банка Стефан Пол Пинтер перечислил 71,379 млн грн в счет оплаты за акции банка на счет 5004. «КИБ до конца июня ожидает согласования НБУ изменений в устав, связанных с увеличением уставного капитала», — тогда заявили в банке. Компания Agro Holdings Ukraine Ltd. внесла 50 млн грн на счет АП Банка в начале мая, а 18-го числа банк подал в НБУ документы для согласования нового устава. В марте Регион-банк сообщил о допэмиссии на 80 млн грн, но с тех пор его новый владелец Ариф Бабаев только переименовал учреждение в Скай Банк и перенес его в Киев.

Ждет ответов регуляторов Укрстройинвестбанк, который говорит, что внес в капитал 80 млн грн. «4 мая акционеры утвердили устав банка в новой редакции и представили его в НБУ для согласования. На 10 июля банк предоставил НКЦБФР документы для регистрации отчета о размещении акций», — сказала начальник отдела маркетинга и рекламы банка Ирина Слепова.

Не все банки спешат. Банк «Портал» объявил допэмиссию на 75 млн грн и собирался проводить ее до 30 июня. Вячеслав Богуслаев, став 100-процентным собственником Мотор-Банка, только 22 июня решил провести допэмиссию на 80 млн грн. Вопросы возникают по Поликомбанку, поскольку 10 июля он планировал утвердить на собрании акционеров увеличение капитала лишь до 145 млн грн, а не до 200 млн грн, которые обещал ранее.

Сергей Белашов получил контроль над банком «Украинский капитал», но его инвестиционные планы неизвестны. Француз Алихами Хамед еще в декабре объявил допэмиссию банка «Центр» на 80 млн грн, но она пока не состоялась.

Меньше всего необходимо было найти МетаБанку, но он объявил допэмиссию только 16 июня. «Акционерами банка принято решение о дополнительном увеличении уставного капитала на 10 млн грн за счет дополнительных денежных взносов. Проведено собрание акционеров, получено предварительное согласование НБУ. Денежные средства перечислены на соответствующие счета банка», — сообщил он 6 июля.

Проживающий в ОАЭ Бахтари Хедаятоллах в феврале решил увеличить капитал Альпари Банка, но этот процесс еще не завершен. Первый зампред правления Альпари Банка Егор Перелыгин говорит, что акционер оплатил 78 млн грн за акции. «Банк подал документы в НБУ для получения предварительного разрешения на капитализацию банка по упрощенной процедуре. Сейчас все документы находятся на рассмотрении регулятора», — сказал он.

Даниилу Волынцу 27 июня разрешили докапитализировать Аккордбанк путем конвертации в капитал субдолга на 115,72 млн грн, но сделка пока не закрыта. Собеседник в Аккордбанке сказал, что они выполнили планку в 200 млн грн на контрольную дату, просто «эта техническая операция долго согласовывается Нацбанком». Многие собеседники издания неофициально жаловались на то, что НБУ не спешит одобрять допэмиссии банков, но официально они ждут согласования «с дня на день».

Вопросы у НБУ были к банку «Гефест», поскольку это учреждение имело непрозрачную структуру собственности. «Мы установили собственника (Вячеслав Попов, близкий к Сергею Думчеву. — Ред). Он предоставил нам все гарантийные письма и отображен полностью в структуре собственности на сайте банка и НБУ. И собственник ищет покупателя. Но если он не выполнит нормативы по капиталу или не найдет нового собственника, то, конечно, такой банк не останется на рынке», — говорил господин Бевз в феврале. 29 мая банк «Гефест» решил провести допэмиссию на 80 млн грн.

Подконтрольный НБУ банк «Расчетный центр» только в конце июня решил докапитализироваться на 53,6 млн грн, поскольку НБУ пообещал ему 100-процентную поддержку. «Банк “Расчетный центр” объявил об увеличении капитала, единственным участником допэмиссии которого будет Национальный банк. И средства на это предусмотрены в смете Национального банка», — говорил в конце июня Александр Бевз.

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co. Ltd. только 8 июня закрыла сделку по покупке Украинского банка реконструкции и развития. Приватизированный УБРР вновь, как и в прошлом году, испытал проблемы с докапитализацией. Узнать их инвестиционные планы не удалось: китайские инвесторы не общаются со СМИ, а сайт банка отключен.

«К сожалению, прогресс по УБРР не прослеживается. Пакет документов от инвестора пока еще (по состоянию на 25 июня. — Ред.) существенно не соответствует законодательству. И это не вопрос точечных исключений, которые могут быть предоставлены иностранному инвестору, это вопрос базовых вещей, в которых мы не можем идти на какие-то послабления, поскольку это прямо противоречит закону», — объяснял ситуацию Александр Бевз.

Критическая зона

Еще в мае в НБУ сомневались, что 11 банков смогут увеличить капитал до 200 млн грн. «К 11 банкам у нас есть вопросы по источникам (денег. — Ред.). Мы будем принципиальными до конца, потому что нельзя формировать капитал не “живыми” деньгами, а какими-то цикличными сделками», — говорила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Со временем количество банков, по которым у НБУ «минимальное понимание», снижалось. «Может быть два варианта. Либо вообще не подан пакет документов — это один-два случая, большая часть — это документы поданы, но есть большие сомнения относительно источников происхождения средств, и пакет документов не позволяет понять их источники», — говорил Александр Бевз.

Вероятно, что из 18 банков больше половины все же смогут завершить процедуру докапитализации до конца июля, и лишь несколько банков попадают в зону риска. По информации издания, в НБУ сомневаются в способности найти легальные источники доходов у пяти банков. «Мы будем применять санкции по обстоятельствам. Санкции будут применяться, если мы не смогли подтвердить источники происхождения средств, или если пакеты документов не поданы, или существенно не соответствуют закону», — сказал Александр Бевз. Он подчеркнул, что банк может объявлять об «окончании процедуры докапитализации» лишь после регистрации устава.