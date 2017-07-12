Курс валют: Молдавский лей продолжает укреплять позиции

Источник: Actualitati.md

Таким образом, евро уступил три бана национальной валюте и торгуется по 20,67. Ситуация с долларом аналогична американская валюта подешевела на три бана и продается по 18,14.

Гривна, официальная валюта Украины, осталась на тех, же позициях, что и вчера — 69 банов.