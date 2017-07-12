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09:14 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Молдавский лей продолжает укреплять позиции

Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком, сегодня, 12 июля молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к основным мировым и региональным валютам.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, евро уступил три бана национальной валюте и торгуется по 20,67. Ситуация с долларом аналогична американская валюта подешевела на три бана и продается по 18,14.

Гривна, официальная валюта Украины, осталась на тех, же позициях, что и вчера — 69 банов.

Несколько дешевле стал российский рубль, цена которого составляет 29 банов, в сравнении со вчерашними 30 банами.

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