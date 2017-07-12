Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на третьем ВЭФ

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

По словам заместителя главы региона, все предложенные японской стороной проекты — очистные сооружения, развитие инфраструктуры, в том числе дорожной, рыбный рынок и благоустройство зеленых зон, — важны для развития Приморья.

«Каждому проекту необходимо уделить пристальное внимание и сделать все возможное для того, чтобы он был реализован», — подчеркнул вице-губернатор.

Примеры успешного сотрудничества в этой области будут представлены главам государств уже на третьем ВЭФ, который пройдет в Приморье 6—7 сентября .

Так, например, по словам и.о. директора департамента рыбного хозяйства Сергея Наставшева, гостям мероприятия презентуют макет рыбного рынка, который планируют построить во Владивостоке в районе набережной Цесаревича.

«Параллельно с подготовкой макета мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Уже есть компания с готовой концепцией, которая готова его построить», — отметил он, добавив, что макет будет представлен в павильоне Приморья на фестивале «Улицы Дальнего Востока».

Помимо этого, в Приморье уже реализуется проект по малоэтажному строительству по японским технологиям, отметили специалисты департамента градостроительства Приморья. В работе русско-японской группы также такие проекты как модернизация очистных сооружений для акватории Владивостока и мусоросжигательного завода № 1, создание системы «умных светофоров», сада камней и другие. Все предложения обсуждаются в тесном сотрудничестве с японской стороной.