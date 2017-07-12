Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на третьем ВЭФ
В Приморье продолжается работа над проектами, разработанными на основе договорённостей Президента РФ Владимира Путина и
В Приморье продолжается работа над проектами, разработанными на основе договорённостей Президента РФ Владимира Путина и
По словам заместителя главы региона, все предложенные японской стороной проекты — очистные сооружения, развитие инфраструктуры, в том числе дорожной, рыбный рынок и благоустройство зеленых зон, — важны для развития Приморья.
«Каждому проекту необходимо уделить пристальное внимание и сделать все возможное для того, чтобы он был реализован», — подчеркнул
Примеры успешного сотрудничества в этой области будут представлены главам государств уже на третьем ВЭФ, который пройдет в Приморье
Так, например, по словам и.о. директора департамента рыбного хозяйства Сергея Наставшева, гостям мероприятия презентуют макет рыбного рынка, который планируют построить во Владивостоке в районе набережной Цесаревича.
«Параллельно с подготовкой макета мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Уже есть компания с готовой концепцией, которая готова его построить», — отметил он, добавив, что макет будет представлен в павильоне Приморья на фестивале «Улицы Дальнего Востока».
Помимо этого, в Приморье уже реализуется проект по малоэтажному строительству по японским технологиям, отметили специалисты департамента градостроительства Приморья. В работе
Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни Президенту России Владимиру Путину предложил