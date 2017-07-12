Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Как убрать жирок: 7 дельных советов
В Абхазии напали на группу российских туристов: есть погибший
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Татарстан в письме к Путину требует собственного президента – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
09:24 (мск), источник: Вести Приморье

Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на третьем ВЭФ

В Приморье продолжается работа над проектами, разработанными на основе договорённостей Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Этапы реализации обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Александра Юрова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

По словам заместителя главы региона, все предложенные японской стороной проекты — очистные сооружения, развитие инфраструктуры, в том числе дорожной, рыбный рынок и благоустройство зеленых зон, — важны для развития Приморья.

«Каждому проекту необходимо уделить пристальное внимание и сделать все возможное для того, чтобы он был реализован», — подчеркнул вице-губернатор.

Примеры успешного сотрудничества в этой области будут представлены главам государств уже на третьем ВЭФ, который пройдет в Приморье 6—7 сентября.

Так, например, по словам и.о. директора департамента рыбного хозяйства Сергея Наставшева, гостям мероприятия презентуют макет рыбного рынка, который планируют построить во Владивостоке в районе набережной Цесаревича.

«Параллельно с подготовкой макета мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Уже есть компания с готовой концепцией, которая готова его построить», — отметил он, добавив, что макет будет представлен в павильоне Приморья на фестивале «Улицы Дальнего Востока».

Помимо этого, в Приморье уже реализуется проект по малоэтажному строительству по японским технологиям, отметили специалисты департамента градостроительства Приморья. В работе русско-японской группы также такие проекты как модернизация очистных сооружений для акватории Владивостока и мусоросжигательного завода № 1, создание системы «умных светофоров», сада камней и другие. Все предложения обсуждаются в тесном сотрудничестве с японской стороной.

Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни Президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Лавров пригрозил ответными мерами на арест дипсобственности РФ
Помпео заявил о наличии доказательств участия Асада в химатаке
ФСБ предложила разрешить губернаторам допускать мэров к гостайне
Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой
Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в 10 трлн рублей
Белый дом запретил использование Касперского в госорганах
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь