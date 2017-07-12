На главной улице Владивостока ведутся дорожные работы

Источник: VLADNEWS

В центре Владивостока ведется демонтаж старого тротуарного покрытия, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что в ходе реализации программы «Безопасные и качественные дороги» особое внимание было уделено главной дороге города — Светланской. После завершения строительных работ на пешеходной зоне, начнется демонтаж трамвайных путей.

Стоит отметить, что гранитные бортовые камни, установленные на Светланской несколько лет назад, вернутся на свое место. Подрядная организация заменят лишь те, которые были повреждены в ходе эксплуатации.

Несколько дней назад ход работ проверил и.о главы Константин Межонов.