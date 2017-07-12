Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
10 трагических и странных смертей во время секса
Китай направил военных на создание первой зарубежной базы
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхНаучные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Татарстан в письме к Путину требует собственного президента – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10:22 (мск), источник: Интерфакс

Производство тракторов-беспилотников планируется наладить в Свердловской области в течение трех лет — власти

Екатеринбург. 12 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Команда ученых Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) и Уральского федерального университета (УрФУ) создала беспилотный трактор с искусственным интеллектом для работы в сельском хозяйстве, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

В настоящее время специалисты управляют машиной при помощи пульта. В перспективе планируется, что трактором будет управлять программа. «Элементы управления этого трактора дополняются компонентами, которые обеспечивают регулирование процесса его движения: датчики позволят машине не просто ездить, а обеспечивать оптимальную работу», — приводятся в сообщении слова доцента физико-технологического института УрФУ Александра Черепанова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тверская область будет развивать водный туризм
Трамп-младший согласился рассказать о встрече с Весельницкой
Помпео заявил о наличии доказательств участия Асада в химатаке
ФСБ предложила разрешить губернаторам допускать мэров к гостайне
Главу управления СК отстранили из-за волокиты с расследованием
Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в 10 трлн рублей
Белый дом запретил использование Касперского в госорганах
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь