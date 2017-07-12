Производство тракторов-беспилотников планируется наладить в Свердловской области в течение трех лет — власти

В настоящее время специалисты управляют машиной при помощи пульта. В перспективе планируется, что трактором будет управлять программа. «Элементы управления этого трактора дополняются компонентами, которые обеспечивают регулирование процесса его движения: датчики позволят машине не просто ездить, а обеспечивать оптимальную работу», — приводятся в сообщении слова доцента физико-технологического института УрФУ Александра Черепанова.