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10:23 (мск), источник: Om1.ru

На Левобережье Омска построят детскую площадку

Местный КТОС получил на конкурсе грант.

Во дворе дома № 3 В по улице Туполева на Левом берегу будет благоустроена игровая площадка для детей.

Проект КТОСа «Левобережный-5» под названием «Светлый уголок детства» стал одним из призеров на конкурсе общественно полезных проектов от некоммерческих организаций. КТОС получил грант размером 250 тысяч рублей, которые направит на обустройство современной детской игровой площадки.

Местные жители неспроста решили строить площадку именно в этом дворе. Как пояснили в КТОСе, жители дома собственными силами преображают двор: разбили клумбы, высадили цветы, кронировали деревья. Также горожане не гнушаются постоянно самостоятельно проводить субботники.

На средства собственников жилья были установлены заборчики, демонтировали старый игровой комплекс, отремонтировали старые и поставили новые скамейки, также установили песочницу.

Елена Комиссарова, председатель КТОСа «Левобережный-5″:

 — Реализация проекта поможет не только обновить игровую и спортивную площадку нашего двора, но и воспитать у подрастающего поколения чувство бережного отношения и ответственности за свой двор, свой микрорайон и свой город".

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