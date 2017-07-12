Сумма вкладов жителей Воронежской области достигла 304 млрд рублей

Общий объем вкладов жителей Воронежской области составил 304 млрд рублей. Пресс-служба Банка России привела данные на начало июня 2017 года в среду, 12 июля.

Объем депозитов юрлиц составил 52 млрд рублей, индивидуальные предприниматели разместили в кредитных организациях более 5 млрд рублей. Вклады в рублях остались самыми привлекательными для жителей региона — они составили более 88,5% всех депозитов в банках. Вклады физических и юридических лиц на сумму от 1,4 млн рублей в кредитных организациях застрахованы в соответствии с федеральным законом.

Только за январь и февраль 2017 года жители Воронежской области разместили в кредитных организациях региона 755,8 млн рублей. Объем вкладов составил 300,6 млрд рублей. При этом за первые два месяца 2016 года специалисты Центробанка зафиксировали отток вкладов на 3,3 млрд рублей.