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11:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сумма вкладов жителей Воронежской области достигла 304 млрд рублей

Индивидуальные предприниматели разместили более 5 млрд рублей.

Общий объем вкладов жителей Воронежской области составил 304 млрд рублей. Пресс-служба Банка России привела данные на начало июня 2017 года в среду, 12 июля.

Объем депозитов юрлиц составил 52 млрд рублей, индивидуальные предприниматели разместили в кредитных организациях более 5 млрд рублей. Вклады в рублях остались самыми привлекательными для жителей региона — они составили более 88,5% всех депозитов в банках. Вклады физических и юридических лиц на сумму от 1,4 млн рублей в кредитных организациях застрахованы в соответствии с федеральным законом.

Только за январь и февраль 2017 года жители Воронежской области разместили в кредитных организациях региона 755,8 млн рублей. Объем вкладов составил 300,6 млрд рублей. При этом за первые два месяца 2016 года специалисты Центробанка зафиксировали отток вкладов на 3,3 млрд рублей.

На 1 июня 2017 года в Воронежской области работали один региональный банк, 15 филиалов банков и 632 внутренних подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

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