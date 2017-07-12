Источник: РИА "Новости"

ФАС уличила «СИБЭКО» в нарушениях при закупке автомобилей «Lexus», об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что компания закупила у единственного поставщика автомобили «LX 570 LUXURY 8S+». Антимонопольщики пришли к выводу, что закупка была проведена в «неконкурентной форме».

«При систематическом применении данных норм, неизбежно возникает риск наступления такой неблагоприятной ситуации, когда любая закупка, проводимая субъектом естественной монополии может быть осуществлена путем заключения договора с конкретным хозяйствующим субъектом» — отметила заместитель руководителя управления Наталья Камнева. .

«Полное удовлетворение требований заказчика не может презюмировать законность игнорирования таких требований как стимулирование участия в закупке хозяйствующих субъектов, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений», — говорится в сообщении ФАС.

Кроме того ведомство установило, что компания не предоставила эквиваленты закупаемым авто.

«Заказчик не только ограничил рынок поставки до конкретного производителя (Lexus, корпорации Toyota Motor), модели (LX 570 LUXURY 8S+), но и цветом кузова и салона. При этом технические характеристики закупочной документацией не установлены», — отметили в ФАС.

«СИБЭКО» признали нарушителем антимонопольного законодательства.