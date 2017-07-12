Одним долгостроем в Перми станет меньше

«Долгострой» на улице Щербакова 43 в Перми признан пригодным к эксплуатации. Cтроительство жилого дома на Щербакова, 43 началось в 2007 году. В 2014 году в ходе процедуры банкротства застройщика ООО «ТРАНК» объект был передан в жилищно-строительный кооператив.