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10:37 (мск), источник: Вести - Пермь

Одним долгостроем в Перми станет меньше

Сдан дом по ул. Щербакова 43.

«Долгострой» на улице Щербакова 43 в Перми признан пригодным к эксплуатации. Cтроительство жилого дома на Щербакова, 43 началось в 2007 году. В 2014 году в ходе процедуры банкротства застройщика ООО «ТРАНК» объект был передан в жилищно-строительный кооператив.

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Теперь, когда строительство завершено, пайщики смогут приобрести право собственности на жилье и заселиться в долгожданные квартиры. Всего в Пермском крае на сегодняшний день значится 18 проблемных объектов. Число «обманутых» дольщиков составляет 1892 человека.

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