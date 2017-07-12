Право добывать нефть в Омской области разыграют на аукционе

Департаментом по недропользованию сибирского федерального округа объявлено четыре аукциона на право разведки и добычи нефти в Омской области. Со стартового платежа в 67 млн рублей начнется розыгрыш права использовать Кутисский участок, где, по прогнозам, может содержаться более 40 млн тонн нефти.