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10:41 (мск), источник: СуперОмск

Право добывать нефть в Омской области разыграют на аукционе

Будет проведено четыре аукциона на право добывать нефть в Омской области.

Источник: Reuters

Департаментом по недропользованию сибирского федерального округа объявлено четыре аукциона на право разведки и добычи нефти в Омской области. Со стартового платежа в 67 млн рублей начнется розыгрыш права использовать Кутисский участок, где, по прогнозам, может содержаться более 40 млн тонн нефти.

На Туйском участке (стартовый платеж 73 млн рублей) может содержаться более 50 млн тонн нефти. За Нововасильевский участок просят от 69 млн рублей. Там, по прогнозам, содержится более 80 млн тонн нефти. Верхнедемьянский участок (стартовый платеж 86 млн рублей) может содержать до 45 млн тонн нефти.

Итоги аукционов будут подведены 19 сентября.

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