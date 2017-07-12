Омское правительство потратит 3 миллиона на иномарки для чиновников

Пятиместный седан должен иметь объем двигателя не менее 2,4 литра, 181 л/с мощности и 210 км/час максимальной скорости и быть не ранее 2016 года выпуска. Также в спецификации указаны литые диски, передний привод, система ABS, раздельный климат-контроль и так далее.