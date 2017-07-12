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10:15 (мск), источник: СуперОмск

Омское правительство потратит 3 миллиона на иномарки для чиновников

Хозяйственное управление правительства Омской области объявило тендер на поставку двух легковых автомобилей.

Пятиместный седан должен иметь объем двигателя не менее 2,4 литра, 181 л/с мощности и 210 км/час максимальной скорости и быть не ранее 2016 года выпуска. Также в спецификации указаны литые диски, передний привод, система ABS, раздельный климат-контроль и так далее.

На машины заказчик готов потратить до 3 млн рублей. Итоги электронного аукциона станут известны 3 августа.

Отметим, ранее областные власти отчитались о сокращении автопарка на 177 машин за последние пять лет. Автомобили 1980−2000 годов выпуска передали подведомственным учреждениям, списали или выставили на продажу.

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