Омское правительство потратит 3 миллиона на иномарки для чиновников
Хозяйственное управление правительства Омской области объявило тендер на поставку двух легковых автомобилей.
Хозяйственное управление правительства Омской области объявило тендер на поставку двух легковых автомобилей.
Пятиместный седан должен иметь объем двигателя не менее 2,4 литра, 181 л/с мощности и 210 км/час максимальной скорости и быть не ранее 2016 года выпуска. Также в спецификации указаны литые диски, передний привод, система ABS, раздельный
На машины заказчик готов потратить до 3 млн рублей. Итоги электронного аукциона станут известны 3 августа.
Отметим, ранее областные власти отчитались о сокращении автопарка на 177 машин за последние пять лет. Автомобили 1980−2000 годов выпуска передали подведомственным учреждениям, списали или выставили на продажу.