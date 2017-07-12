Прокурор Калининградской области побывал на площадке стадиона к ЧМ-2018

Глава надзорного ведомства вместе со своим заместителем и директором филиала «Крокуса» Антоном Бурмистровым осмотрел объект и проверил выполнение работ.

Было отмечено, что строительство выполняется в соответствии с утверждённым календарным графиком, отставания от которого нет, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в областной прокуратуре.

Руководство строительной компании также доложило Сергею Хлопушину о том, что задолженности по оплате труда работников отсутствуют.

Стадион на Острове планируют достроить к концу 2017 года. Стоимость арены составляет более 17 млрд рублей.