Прокурор Калининградской области побывал на площадке стадиона к ЧМ-2018
Во вторник, 11 июля, прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин выезжал на площадку строящегося стадиона на Острове.
Во вторник, 11 июля, прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин выезжал на площадку строящегося стадиона на Острове.
Глава надзорного ведомства вместе со своим заместителем и директором филиала «Крокуса» Антоном Бурмистровым осмотрел объект и проверил выполнение работ.
Было отмечено, что строительство выполняется в соответствии с утверждённым календарным графиком, отставания от которого нет, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в областной прокуратуре.
Руководство строительной компании также доложило Сергею Хлопушину о том, что задолженности по оплате труда работников отсутствуют.
Стадион на Острове планируют достроить к концу 2017 года. Стоимость арены составляет более 17 млрд рублей.
В июне подрядчик заявлял, что готовность стадиона превышает 80%. Рабочие уже завершили монтаж кровли и продолжают внутренние работы. Объект облицуют металлическими конструкциями