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12:46 (мск), источник: РИА Новости

Оператору трамваев в Ростове хотят отключить электричество за долги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости, Иван Капустин. Трамваи в Ростове продолжают ходить по расписанию: гарантирующий поставщик электроэнергии в Ростовской области компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» пока не прекратил поставки оператору трамвайных перевозок в городе.

Ранее сообщалось, что «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 12 июля прекратит поставки оператору трамвайных перевозок в Ростове-на-Дону из-за долга свыше 29 миллионов рублей за период более пяти месяцев. МУП Ростовская транспортная компания (обеспечивает перевозки пассажиров электротранспортом) подтвердила, что уведомление поставщика электроэнергии получено.

«В данный момент ведутся переговоры по данному вопросу. Технологически всегда ограничения, если соответствующее решение принято, вводятся с 14:00 по мск, но пока идет совещание», — пояснил РИА Новости представитель компании-поставщика.

В администрации Ростова-на-Дону РИА Новости сообщили, что сбоев в работе трамваем и другого электротранспорта в городе на данный момент нет.

Ранее в городской администрации сообщали, что задолженность возникла из-за снижения пассажиропотока в 2016 году и потери фактических рейсов по объективным причинам: демонтаж трамвайного пути и укладка новой рельсо-шпальной решетки по улице 14-я линия, закрытие маршрутов в праздничные дни, проведение аварийных работ из-за порывов водоводов и подтопления трамвайного полотна. Также сообщалось, что идет работа над планом мероприятий по выводу предприятия из кризисного состояния.

В 2016 году городская администрация приобрела 16 единиц низкопольных трамвайных вагонов с асинхронными электродвигателями модели 71−911Е City Star Тверского вагоностроительного завода. Планируется закупить еще 13 единиц трамвайных вагонов и один трамвай. Приобретенные вагоны выйдут на маршруты Ростова-на-Дону до конца 2017 года.

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