Дольщики в Красноярске разбили палаточный лагерь около недостроев

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В Красноярске дольщики компании «СибСтройИнвест» возвели палаточный городок на улице Грунтовой, 28а. Они намерены жить в палатках, пока не будет конкретного проекта дальнейших действий, «пока чиновники не разработают конкретный план по достройке дома».

В акции протеста в первый день участвовало примерно 15 человек. По утрам протестующие уходят на работу, а вечером количество людей вновь растёт, сообщает «7 канал Красноярск».

Один из дольщиков на своей странице в Facebook сообщил, что его проблема с жильём не может решиться уже 10 лет. Поэтому 11 июля он объявил голодовку.

«Я хочу добиться диалога с властью, нужен государственный контроль строительства нашего проблемного дома, проблему, в которую втянули нас чиновники и заставили поверить уже второй раз в достройку дома по ул. Грунтовой 28а!» — пишет он.

Красноярец подчеркнул, что «обманутых дольщиков при попустительстве властей стало из 200 семей почти 450 семей».

«Объявляю голодовку с 11 июля 2017 года бессрочно, пока не начнут выполняться обещания администрации города и наша проблема не будет решаться по-настоящему! » — подытожил он.

По данным красноярского телеканала, жители дома на Грунтовой, 28а и Юшкова, 36д ранее уже выходили на митинг, однако ничего не изменилось. После этого они начали устраивать одиночные пикеты возле здания краевой администрации.

В администрации города Красноярска корреспонденту ИА REGNUM пообещали предоставить комментарий по ситуации с дольщиками с улицы Грунтовой позже.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании, на сессии в конце июня 2017 года депутаты в рамках правительственного часа заслушали информацию о мерах, направленных на защиту прав обманутых участников долевого строительства. По информации министра строительства и ЖКХ края Николая Глушкова, по состоянию на начало 2017 года из 18 проблемных домов в крае оставалось восемь объектов застройщиков-банкротов, в которые инвестировали средства 550 человек — участники долевого строительства. В этих домах официально зарегистрировано несколько сотен пострадавших дольщиков.

В течение года предпринимались различные действия, в том числе проводились конкурсные процедуры, проходили арбитражные суды. 9 июня 2017 года состоялось третье заседание комиссии, занимающейся проблемами обманутых дольщиков на территории края. Четыре дома по улице Павлова и в Советском районе исключили из списка в связи с созданием двух жилищных кооперативов. Другие четыре дома — добавили (в микрорайоне Чистый, по улице Грунтовой, 28а и два жилых дома-долгостроя в Черемушках по улице Шевченко). Таким образом, на сегодняшний день в списке остались только городские объекты.

Глушков считает, что до конца текущего года четыре дома могут быть исключены из числа проблемных: по двум «заканчивается эпопея» (по ул. Копылова и по ул. Баумана), они прошли все необходимые процедуры, один дом уже куплен, второй будет продан. Люди получат частичную компенсацию в зависимости от своей доли. Достраивать жильё будут собственники этих домов. В связи с созданием ЖСК «Светлый» в него будет включено два дома.

Кроме восьми домов, находящихся в реестре, служба архитектурно-строительного надзора и жилищного контроля занимается потенциально проблемными жилыми домами, также ведя соответствующий реестр. В нём ещё 20 домов «вызывают опасения» у краевых властей. Четыре объекта из них в ближайшее время могут попасть в реестр обманутых дольщиков, потому что по ним идут конкурсные процедуры на стадии банкротства.

«Не исключено, что 11 малоэтажных домов в Емельяновском районе, один дом в Железногорске, два в Сосновоборске и ещё несколько других пополнят неутешительную статистику», — говорится в сообщении.

По словам Глушкова, проблемы обманутых дольщиков власти решить пытаются. В частности, был создан ЖСК-1 — «плод совместных усилий администрации города, правительства Красноярского края, депутатов Красноярского горсовета и Законодательного собрания». Комиссию возглавляет вице-премьер Юрий Лапшин.

На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел (компания «Злата, «Техстройинвест», «Емельяновская слобода», ФГК и группа компаний «Консалтинг»): «Идёт работа по отдельному графику, чтобы активизировать застройщиков, остановить нецелевой вывод финансовых средств. Краевое правительство в эту работу не вмешивается, лишь содействует и дает нужную информацию».

В рамках правительственного часа отдельно обсудили «сложную ситуацию», складывающуюся по дому на улице Грунтовая, 28а. Степень готовности здания оценивается как высокая, идут судебные процедуры.

В краевом правительстве ИА REGNUM сообщили, что 5 июля 2017 года губернатор Виктор Толоконский провёл совещание по проблемам участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков. Толоконский подчеркнул, что, «несмотря на несовершенство законодательства, правительство Красноярского края всеми возможными способами будет помогать жителям региона», пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков.