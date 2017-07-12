Проект реконструкции Юбилейного моста в Омске прошел госэкспертизу

Юбилейный мост был сдан в эксплуатацию в 1967 году. За 49 лет эксплуатации произошли крен фундамента опор, провисание консолей и заклинка пролетного строения сооружения. Ремонт моста обойдется в 338 млн рублей. Для этого будет перекрыта улица Ленина.