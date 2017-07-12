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10:55 (мск), источник: СуперОмск

Проект реконструкции Юбилейного моста в Омске прошел госэкспертизу

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции Юбилейного моста.

Проект реконструкции Юбилейного моста в центре Омска признан специалистами Главгосэкспертизы соответствующим установленным регламентам. Сметная стоимость работ признана достоверной. Главгосэкспертизой выдано положительное заключение на проект.

Юбилейный мост был сдан в эксплуатацию в 1967 году. За 49 лет эксплуатации произошли крен фундамента опор, провисание консолей и заклинка пролетного строения сооружения. Ремонт моста обойдется в 338 млн рублей. Для этого будет перекрыта улица Ленина.

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