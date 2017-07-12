В Омске признали аварийным дом на Телевизионке

Все жильцы из данного дома должны быть расселены до конца 2020 года.

Всего сейчас в Омске уже порядка 170 аварийных домов, для расселения которых требуется более 4 млрд рублей. Сейчас таких денег у мэрии нет, впоследствии муниципалитет надеется на федеральные субсидии и собственное жилищное строительство.