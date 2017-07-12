Из-за долгов 10 тыс. жителей Ростовской области в июле могут оставить без электроснабжения
В Ростовской области
В Ростовской области
Сейчас долги населения Ростовской области за электроэнергию превысили 986 млн рублей, 565 млн рублей — просроченная задолженность.
«Законодательство позволяет гарантирующему поставщику прекращать подачу электроэнергии лицам, имеющим задолженность свыше двух периодов оплаты. В эту категорию сейчас попадает более 10 тыс. потребителей электроэнергии — жителей многоквартирных и частных домов. В июле 2017 года они получат уведомление о предстоящем ограничении энергоснабжения
Больше всего потребителей отключат в