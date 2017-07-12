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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Из-за долгов 10 тыс. жителей Ростовской области в июле могут оставить без электроснабжения

В Ростовской области из-за задолженности за электроэнергию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» отключит в июле от электроснабжения 10 тыс. жителей региона, об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас долги населения Ростовской области за электроэнергию превысили 986 млн рублей, 565 млн рублей — просроченная задолженность.

«Законодательство позволяет гарантирующему поставщику прекращать подачу электроэнергии лицам, имеющим задолженность свыше двух периодов оплаты. В эту категорию сейчас попадает более 10 тыс. потребителей электроэнергии — жителей многоквартирных и частных домов. В июле 2017 года они получат уведомление о предстоящем ограничении энергоснабжения из-за долгов», — сообщает пресс-служба организации.

Больше всего потребителей отключат в Ростове-на-Дону — 2,7 тыс. человек, Новочеркасске — 1,5 тыс. человек и Шахтах — 1,2 тыс. человек.

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