На Среднем Урале банкоматы будут выдавать деньги без карт
Сбербанк вводит новую технологию.
Сбербанк вводит новую технологию.
До конца июля в Свердловской области появятся банкоматы с модулем бесконтактного обслуживания NFC. В них клиенты смогут совершать операции, не вставляя карту. Достаточно будет поднести смартфон, поддерживающий технологию. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Технология снижает риск забыть карту в банкомате и защищает информацию о карте от мошенников. Всего банк запустит 2000 подобных устройств по всей стране. К сентябрю 2017 года эти возможности станут доступны держателям карт других банков.
Стоит отметить, что в июле в московском офисе Сбербанка появились услуга идентификации банкоматом клиента по лицу. Тестирование новинки будет проводиться до конца 2017 года, после чего подобные банкоматы могут появиться и в других регионах страны.