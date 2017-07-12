На Среднем Урале банкоматы будут выдавать деньги без карт

Источник: УралИнформБюро

До конца июля в Свердловской области появятся банкоматы с модулем бесконтактного обслуживания NFC. В них клиенты смогут совершать операции, не вставляя карту. Достаточно будет поднести смартфон, поддерживающий технологию. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Технология снижает риск забыть карту в банкомате и защищает информацию о карте от мошенников. Всего банк запустит 2000 подобных устройств по всей стране. К сентябрю 2017 года эти возможности станут доступны держателям карт других банков.