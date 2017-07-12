РМК начала разработку Томинского месторождения. Правительство области напомнило им об обещаниях

«Томинский горно-обогатительный комбинат будет построен с применением самых современных технологий. Экологические параметры проекта значительно превышают те требования, которые сейчас в обязательном порядке предъявляются государством, — отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. — Одновременно будет реализован уникальный экологический проект рекультивации Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, произведенного на Томинском комбинате из хвостов обогащения руды».

В правительстве Челябинской области отметили, что практическая реализация замечаний и рекомендаций независимого аудита при разработке и эксплуатации Томинского месторождения является для губернатора Бориса Дубровского делом принципа. Использование наилучших доступных технологий при работе на объекте, отказ от гидрометаллургии и перенос хвостохранилища с Томинской площадки в Коркинский разрез существенным образом снижают экологические риски проекта.