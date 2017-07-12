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11:17 (мск), источник: Uralpress.ru

РМК начала разработку Томинского месторождения. Правительство области напомнило им об обещаниях

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин 11 июля на Иннопроме дали старт разработке Томинского месторождения медно-порфировых руд. В ближайшее время РМК планирует приступить к строительству Томинского ГОКа.

«Томинский горно-обогатительный комбинат будет построен с применением самых современных технологий. Экологические параметры проекта значительно превышают те требования, которые сейчас в обязательном порядке предъявляются государством, — отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. — Одновременно будет реализован уникальный экологический проект рекультивации Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, произведенного на Томинском комбинате из хвостов обогащения руды».

В правительстве Челябинской области отметили, что практическая реализация замечаний и рекомендаций независимого аудита при разработке и эксплуатации Томинского месторождения является для губернатора Бориса Дубровского делом принципа. Использование наилучших доступных технологий при работе на объекте, отказ от гидрометаллургии и перенос хвостохранилища с Томинской площадки в Коркинский разрез существенным образом снижают экологические риски проекта.

«Мы вправе рассчитывать на то, что менеджмент компании РМК выполнит свои неоднократно и публично распространяемые обещания об обязательном приведении проекта в полном соответствии с замечаниями и рекомендациями независимого аудита. Те работы, которые начаты сейчас на месторождении, не противоречат этому условию», — подчеркнули в пресс-службе главы региона.

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