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11:18 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Депутат Госдумы разберется в скандале с уплотнительной застройкой в Челябинске

В ситуации с уплотнительной застройкой в Челябинске намерен разобраться депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Он направил запросы в администрацию Челябинска и в надзорные ведомства с просьбой проверить законность строительства на Калинина, 17, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Один вопрос — это то, что у нас вызывает сомнения, тот пакет документов, на основании которого планируется стройка. А второе — я совершенно не могу принять те действия, которые совершает строительная организация. Они действуют, как на оккупированной территории: вместе с ЧОПом, силовыми методами», — говорит Владимир Бурматов.

Анна Селезнева.

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