Депутат Госдумы разберется в скандале с уплотнительной застройкой в Челябинске
В ситуации с уплотнительной застройкой в Челябинске намерен разобраться депутат Госдумы Владимир Бурматов.
В ситуации с уплотнительной застройкой в Челябинске намерен разобраться депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Он направил запросы в администрацию Челябинска и в надзорные ведомства с просьбой проверить законность строительства на Калинина, 17, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Один вопрос — это то, что у нас вызывает сомнения, тот пакет документов, на основании которого планируется стройка. А второе — я совершенно не могу принять те действия, которые совершает строительная организация. Они действуют, как на оккупированной территории: вместе с ЧОПом, силовыми методами», — говорит Владимир Бурматов.
Анна Селезнева.