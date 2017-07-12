Депутат Госдумы разберется в скандале с уплотнительной застройкой в Челябинске

Он направил запросы в администрацию Челябинска и в надзорные ведомства с просьбой проверить законность строительства на Калинина, 17, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Один вопрос — это то, что у нас вызывает сомнения, тот пакет документов, на основании которого планируется стройка. А второе — я совершенно не могу принять те действия, которые совершает строительная организация. Они действуют, как на оккупированной территории: вместе с ЧОПом, силовыми методами», — говорит Владимир Бурматов.