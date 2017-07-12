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11:07 (мск), источник: Интерфакс

Дополнительная выручка отелей Свердловской области в дни проведения «Иннопрома» достигает 200 млн руб — власти

Екатеринбург. 12 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Проведение международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге позволяет отелям Свердловской области получить дополнительную выручку в несколько миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

«Только отели региона, по примерным оценкам, получают от проведения “Иннопрома” порядка 200 млн рублей дополнительной выручки. А кумулятивный эффект от присутствия гостей “Иннопрома” на территории Свердловской области приближается к миллиарду рублей», — говорится в сообщении.

По информации Центра развития туризма Свердловской области, отели Екатеринбурга в дни проведения выставки заполнены на 100%.

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