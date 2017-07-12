Дополнительная выручка отелей Свердловской области в дни проведения «Иннопрома» достигает 200 млн руб — власти
Екатеринбург. 12 июля.
Екатеринбург. 12 июля.
«Только отели региона, по примерным оценкам, получают от проведения “Иннопрома” порядка 200 млн рублей дополнительной выручки. А кумулятивный эффект от присутствия гостей “Иннопрома” на территории Свердловской области приближается к миллиарду рублей», — говорится в сообщении.
По информации Центра развития туризма Свердловской области, отели Екатеринбурга в дни проведения выставки заполнены на 100%.