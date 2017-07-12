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11:20 (мск), источник: АиФ Челябинск

Рыба по цене курицы

Производство рыбы на Южном Урале планируют увеличить в три раза.

Челябинской области предстоит утроить производство рыбы, чтобы этот полезный продукт занял более значимое место в рационе южноуральцев, а по цене был сравним с мясом птицы. Такую задачу поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на недавнем заседании рыбохозяйственного совета. Пока у нас добывают лишь 4 695 тонн рыбы. Предстоит довести этот показатель до 15 тысяч тонн.

Масштабные проекты есть.

Глава региона убеждён, что эта цель вполне достижима, тем более что за три года отрасль показала неплохую динамику развития.

«Есть уже несколько интересных идей и масштабных проектов. Как и в других отраслях, такими прорывными проектами экономика региона будет прирастать. На 15 тысяч тонн надо выйти через три года (это не только товарная рыба, но и различные аквакультуры). Это крайне важно, так как в рационе южноуральцев рыба всё ещё занимает крайне малое место. В планах сделать так, чтобы рыба у нас была по цене курицы, а это возможно только при соответствующих объёмах производства», — отметил губернатор.

Пока, конечно, рыбе за птицей не угнаться, но довести улов до 7 тысяч тонн уже вполне реально. В этом году прирост составил 3,2%. Для увеличения товарного улова в 2016 году в озёра выпустили 183 млн штук рыбопосадочного материала. А в 2017-м — 135 млн личинок и мальков. До конца года планируется выпустить ещё не менее 50 млн штук.

«Есть и проблемы, — признал министр сельского хозяйства области Сергей Сушков. — К примеру, рыбоводство не попало в список отраслей, которые претендуют на льготное кредитование. Как вариант, можно предложить коммерческое кредитование, которое потом можно рефинансировать по льготной ставке. Также непонятно, почему аукционы по предоставлению рыболовных участков проводят в Тюмени, хотя озёра наши. Надо бы перенести аукционы на площадку в Челябинской области. Вдобавок многие наши рыболовные хозяйства хотели бы развивать мощности по переработке, но не всегда имеют для этого возможности. Тут выходом могло бы стать предоставление в аренду мощностей рыбоводческого кластера, который сейчас формируется. От имени кластера как юридического лица таким предприятиям было бы легче и выходить в торговые сети».

Диетическое и бескостное.

Существенного прироста реально достигнуть прежде всего за счёт крупных проектов. На совете об одном из них рассказал директор ООО «БИОника» Салим Шарыпов. Планируется построить в Еткульском районе завод по выращиванию осетровых мощностью до 250 тонн в год и подращённой молоди сиговых до 1 млн штук в год. На другом заводе компания будет разводить африканского сома. Это будут самые крупные заводы подобного типа в России.

«Мы делаем ставку на так называемые бескостные породы рыб с большим содержанием белка, — пояснил предприниматель. — Они быстро растут, не нуждаются в антибиотиках, мясо у них диетическое. Так как регион у нас йододефицитный, восполним за счёт рыбы недостаток и в этом полезном веществе. В сутки можно будет получать до 45 тонн. Себестоимость составит 98 рублей за килограмм — учитывая даже торговую наценку, рыба должна стать вполне доступной для населения».

Пока для реализации этих проектов предстоит решить вопрос кредитных ресурсов. Другие же предприятия уже работают. После заседания Борис Дубровский посетил ООО «Бирюза», где выращивают главным образом форель, и ООО «Южноуральская форель», где разводят осетровых.

«Важно, что у нас есть предприниматели, которые не боятся осваивать новые направления, внедрять новые технологии, — заключил губернатор. — На южноуральских озёрах выращиваются такие ценные породы рыб, как осётр, сом, форель. Увеличивая объёмы производства, мы сделаем продукцию более доступной для людей. К тому же спрос на местную рыбу достаточно высок. В целом же перед нами стоит задача, чтобы к 2020 году товарное рыбоводство и промышленное рыболовство стало одной из важных отраслей регионального АПК наряду с животноводством или растениеводством».

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