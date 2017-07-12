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11:25 (мск), источник: Вести Приморье

Строительство съезда с трассы к поселку Новый завершат до конца лета

Губернатор Приморского края поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства завершить строительство последнего съезда с объездной трассы во Владивостоке.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Этот вопрос прозвучал в ходе встречи главы региона с коллективом АО «Владхлеб», которая прошла в среду, 12 июля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Один из работников предприятия сообщил, что до сих пор не сделан съезд с объездной трассы на поселок Новый.

Владимир Миклушевский заявил, что даст поручение в ближайшее время этот вопрос решить до конца.

«Действительно, возникли проблемы с первым подрядчиком — он сбежал и не доделал работу. Вовремя его сменили, сейчас строительство ведётся. Я сегодня дам задание летом съезд доделать, потому что все остальные, которые я обещал, уже сделаны» — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Сейчас, по данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на упомянутом участке ведется асфальтирование дороги.

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