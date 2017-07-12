Строительство съезда с трассы к поселку Новый завершат до конца лета
Губернатор Приморского края поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства завершить строительство последнего съезда с объездной трассы во Владивостоке.
Губернатор Приморского края поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства завершить строительство последнего съезда с объездной трассы во Владивостоке.
Этот вопрос прозвучал в ходе встречи главы региона с коллективом АО «Владхлеб», которая прошла в среду, 12 июля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Один из работников предприятия сообщил, что до сих пор не сделан съезд с объездной трассы на поселок Новый.
Владимир Миклушевский заявил, что даст поручение в ближайшее время этот вопрос решить до конца.
«Действительно, возникли проблемы с первым подрядчиком — он сбежал и не доделал работу. Вовремя его сменили, сейчас строительство ведётся. Я сегодня дам задание летом съезд доделать, потому что все остальные, которые я обещал, уже сделаны» — подчеркнул Владимир Миклушевский.
Сейчас, по данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на упомянутом участке ведется асфальтирование дороги.