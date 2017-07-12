Ремонт транспортной развязки у «Гознака» закончится к концу июля

В этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» новый асфальт будет уложен более чем на 100 тыс. кв. м магистрали на участке от Центрального рынка до ул. Оверятская. От Центрального рынка до ул. Стахановской уже уложено асфальтовое покрытие площадью 38 тыс. кв. м, нанесена разметка, отремонтированы тротуары. Сейчас ремонт ведётся на участке от ул. Стахановской до ул. Оверятская. Площадь ремонта на этом участке составит 75 тыс. кв. м.

Руководитель подрядной организации ООО «Дортехинжиниринг» Андрей Алякринский доложил главе города о ходе работ на этом участке. На данный момент нижний слой асфальта уложен на площади 36 тыс. кв. м, подрядчик приступил к укладке верхнего покрытия. Параллельно ведётся ремонт тротуаров по обеим сторонам дороги, их общая площадь составит 15 тыс. кв. м. Работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилистов.

«В ближайшие две недели планируем завершить ремонт на транспортной развязке в районе Пермской печатной фабрики “Гознак”, затем приступим к работам на развязке по ул. Оверятская, при благоприятной погоде — это ещё две недели. То есть в августе объект завершим», — заверил подрядчик.

Ремонт городских дорог ведётся синхронно с краевыми властями, которые ремонтируют смежные участки. Ремонт шоссе Космонавтов на территории города — это логичное продолжение реконструкции участка шоссе Космонавтов от аэропорта «Большое Савино» до моста через Мулянку, который проводится по заказу краевого правительства.

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Краевые власти реконструируют участок трассы Пермь-Екатеринбург, городская администрация в свою очередь подключилась к объекту на территории Перми, начав реконструкцию развязки улицы Героев Хасана с Транссибом.

«Реконструкция и строительство дорог на территории города ведётся при серьёзном краевом софинансировании. В этом году — это въезд в город со стороны ул. Героев Хасана. В прошлом году — это масштабные развязки по ул. Макаренко и на площади Восстания. Совместный проект ближайших лет — ул. Строителей. Благодаря тому, что из краевого бюджета мы получаем очень серьёзную финансовую поддержку, то можем себе позволить направить денежные средства на текущий ремонт других очень важных для города объектов», — отметил Дмитрий Самойлов.

На ул. Пушкина глава города указал подрядчику на плохое содержание стройплощадки и потребовал в течение двух дней навести порядок на объекте. Администрации Ленинского района поручено проконтролировать, как исполнено поручение. Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич подчеркнул, что большая часть объектов на территории города ремонтируется с опережением графика.

«На данный момент нарушения сроков нет нигде, хотя нам бы хотелось, чтобы погода позволила работать быстрее. Тем не менее, графики на объектах, которые ремонтируются в рамках федеральной программы “Безопасные и качественные дороги”, опережаем везде», — заявил он.

В общей сложности, в Перми в 2017 году проходит ремонт 25 крупных объектов, 19 из которых ремонтируются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Площадь обновлённого покрытия, как и в прошлом году, составит около 1 млн кв. м.

Следить за ходом ремонта дорог, ремонтирующихся в рамках федерального проекта, можно на портале «Управляем вместе», открытом по поручению врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, а также на городской интерактивной карте.