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12:06 (мск), источник: Ежедневник.by

Минфин выяснил, как банки занижают реальную ставку по кредитам

Ведомством выявлены случаи, когда банки предусматривают в кредитных договорах обязанность кредитополучателей возмещать банку страховые взносы, уплаченные банком по страхованию риска невозврата кредита или просрочки возврата кредита.

Национальный банк напомнил банкам, что они при формировании процентной ставки по кредиту должны учитывать все свои расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита. Об этом говорится в письме регулятора в адрес коммерческих банков и Банка развития, сообщает TUT.BY.

Поводом для обращения послужила информация Министерства финансов. Ведомством выявлены случаи, когда банки предусматривают в кредитных договорах обязанность кредитополучателей возмещать банку страховые взносы, уплаченные банком по страхованию риска невозврата кредита или просрочки возврата кредита. Фактически это означает для клиентов банков дополнительные платежи, не входящие в предусмотренную договором ставку по кредиту.

В Нацбанке отметили, что статьей 146 Банковского кодекса банкам предоставлено право выступать страхователем по таким договорам. Вместе с тем, подчеркнул регулятор, банки при формировании процентной ставки по кредиту должны учитывать все свои расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, известные на момент заключения договора, в том числе и расходы, связанные со страхованием невозврата кредита.

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