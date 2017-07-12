Из Казахстана в Омск не пустили крупную партию капусты
Вся партия овощей вернулась на родину.
Вся партия овощей вернулась на родину.
Вчера на ФКП «Исилькульский» задержали транзитный грузовик, который вёз 20 тонн казахстанской капусты в Пермь через Омск.
При проверке документов выяснилось, что у фитосанитарного сертификата истек срок действия. Перевозчик оштрафован, а капуста отправилась на родину.
Отметим, что по данным Омскстата в торговых сетях региона стоимость капусты нового урожая доходит до 60−80 рублей за килограмм.