Из Казахстана в Омск не пустили крупную партию капусты

Вчера на ФКП «Исилькульский» задержали транзитный грузовик, который вёз 20 тонн казахстанской капусты в Пермь через Омск.

При проверке документов выяснилось, что у фитосанитарного сертификата истек срок действия. Перевозчик оштрафован, а капуста отправилась на родину.