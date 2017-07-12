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11:43 (мск), источник: Om1.ru

Из Казахстана в Омск не пустили крупную партию капусты

Вся партия овощей вернулась на родину.

Вчера на ФКП «Исилькульский» задержали транзитный грузовик, который вёз 20 тонн казахстанской капусты в Пермь через Омск.

При проверке документов выяснилось, что у фитосанитарного сертификата истек срок действия. Перевозчик оштрафован, а капуста отправилась на родину.

Отметим, что по данным Омскстата в торговых сетях региона стоимость капусты нового урожая доходит до 60−80 рублей за килограмм.

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