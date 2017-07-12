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11:42 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородские перевозчики требуют аннулировать результаты конкурса на новые маршруты

Сегодня в ФАС рассмотрят жалобу перевозчиков на организатора конкурса по выбору компании, чей подвижной состав с 15 июля будет курсировать по новым шести маршрутам.

Ряд частных предпринимателей считают, что конкурсные процедуры были проведены с нарушениями: критерии отбора, по их мнению, ограничивают конкуренцию.

Теперь перевозчики требуют аннулировать результаты проведенного конкурса. Он завершился на этой неделе. Но из-за обращения перевозчиков в антимонопольную службу, подводить итоги конкурса в администрации пока не стали.

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