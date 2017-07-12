Нижегородские перевозчики требуют аннулировать результаты конкурса на новые маршруты

Ряд частных предпринимателей считают, что конкурсные процедуры были проведены с нарушениями: критерии отбора, по их мнению, ограничивают конкуренцию.



Теперь перевозчики требуют аннулировать результаты проведенного конкурса. Он завершился на этой неделе. Но из-за обращения перевозчиков в антимонопольную службу, подводить итоги конкурса в администрации пока не стали.