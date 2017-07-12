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11:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сдавать объекты 31 декабря недопустимо — Вячеслав Шпорт

Губернатор поправил паспорт новостройки в Николаевске-на-Амуре.

Источник: Reuters

Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт прибыл с рабочей поездкой в Николаевск-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Одной из главных точек, которые посетил глава региона, стала стройплощадка на улице Орлова. Здесь возводится дом, квартиры в котором получат, в основном, дети-сироты и погорельцы.

 — Для детей-сирот предназначена 61 однокомнатная квартира, — рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов. — Всего в очереди у нас полторы сотни выпускников детдомов. Еще 29 квартир получат семьи, лишившиеся жилья в результате нескольких пожаров. Несколько лет назад преступник-пироман поджег несколько домов, и сейчас завершается обеспечение жильем пострадавших. Кстати, сам злодей был пойман и осужден к 24 годам в колонии. Дом строят на фундаменте, который остался от недостроенного здания, брошенного в 90-е годы. Экспертиза показала, что его можно использовать — это сократит расходы на строительство.

Руководитель компании-застройщика ООО «Гарантия-строй» Александр Аксенов рассказал, что в Николаевском районе у строителей крайне сжатые сроки работы — все материалы надо завезти в навигацию. Логистические расходы составляют не менее 30% от сметы.

Общие затраты краевого бюджета на строительство этого дома — 200 млн рублей. Сдать объект планировали в конце декабря этого года, а именно — 31-го числа.

Однако Вячеслав Шпорт дал поручение сдвинуть срок сдачи на начало месяца — на 1 декабря. — Сдавать объекты 31 декабря недопустимо, об этом надо было подумать еще не стадии подписания контракта, — сказал он, и лично исправил дату ввода в эксплуатацию на паспорте объекта.

Кстати, еще 6 трехэтажных домов в Николаевске-на-Амуре возводят для расселения аварийного жилья. В этом году квартиры получат 129 семей. После этого очередь сократится до 800 человек. Как обеспечить их положенными по закону «квадратами» — будут решать в ближайшее время.

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