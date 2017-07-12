Сдавать объекты 31 декабря недопустимо — Вячеслав Шпорт

— Для детей-сирот предназначена 61 однокомнатная квартира, — рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов. — Всего в очереди у нас полторы сотни выпускников детдомов. Еще 29 квартир получат семьи, лишившиеся жилья в результате нескольких пожаров. Несколько лет назад преступник-пироман поджег несколько домов, и сейчас завершается обеспечение жильем пострадавших. Кстати, сам злодей был пойман и осужден к 24 годам в колонии. Дом строят на фундаменте, который остался от недостроенного здания, брошенного в 90-е годы. Экспертиза показала, что его можно использовать — это сократит расходы на строительство.



Руководитель компании-застройщика ООО «Гарантия-строй» Александр Аксенов рассказал, что в Николаевском районе у строителей крайне сжатые сроки работы — все материалы надо завезти в навигацию. Логистические расходы составляют не менее 30% от сметы.



Общие затраты краевого бюджета на строительство этого дома — 200 млн рублей. Сдать объект планировали в конце декабря этого года, а именно — 31-го числа.



Однако Вячеслав Шпорт дал поручение сдвинуть срок сдачи на начало месяца — на 1 декабря. — Сдавать объекты 31 декабря недопустимо, об этом надо было подумать еще не стадии подписания контракта, — сказал он, и лично исправил дату ввода в эксплуатацию на паспорте объекта.