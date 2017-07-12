В Кишиневском аэропорту «зелёный» коридор стал «красным»

Источник: Noi.md

По возвращении на родину большинству из них гарантирована встреча с таможенниками, которые устраивают соотечественникам и гостям страны проверку «с пристрастием», чаще всего не имея для этого никаких оснований.

На протяжении последнего месяца с подобным поведением таможни в Кишиневском аэропорту столкнулись сразу несколько читателей NOI.md. Уже долгое время в зале прибытия действуют «зелёный» и «красный» коридоры, но, похоже, что блюстители таможенного порядка забыли, для чего они были созданы. Вместо оговоренного законом выборочного контроля они устраивают прибывшим авиапассажирам тотальную проверку.

Красный или зелёный?

Законодательство Молдовы предусматривает применение «зелёного» и «красного» коридоров при прибытии либо выезде с таможенной территории. Такая система контроля используется в Международном аэропорту Кишинева, ее могут вводить и на других пунктах пропуска. На «зёленый» коридор указывают надписи «Nimic de declarat» и «Noting to declare». Им вправе воспользоваться путешественники, у которых отсутствуют товары, подлежащие письменному декларированию. Человек, который пошёл этим путём, своими действиями заявляет, что у него в багаже и ручной клади нет ничего, интересующего таможню. По юридическому значению пересечение линии границы «зелёного» коридора приравнивается к устному заявлению об отсутствии декларируемых товаров.

На «красный» коридор указывают надписи «Bunuri de declarat» и «Goods to declare». Он предназначен для людей, которые перевозят предметы и товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме. Человек заполняет декларацию, проходит по «красному» коридору и отдает документ таможеннику. Тот, в свою очередь, проверяет правильность указанных сведений и ставит печать, после чего внесение в декларацию каких-либо изменений невозможно. С этого момента она считается поданной, и декларант отвечает за достоверность всех данных.

По «красному» коридору идут и путешественники, которые хотят что-либо задекларировать по своему собственному желанию. К примеру, иностранцам рекомендуют при въезде вносить в декларацию денежные суммы и ценные вещи, чтобы впоследствии не было проблем при таможенном контроле на обратном пути. Вместе с тем молдавским гражданам при частых выездах за границу рекомендуют декларировать вывозимые личные вещи, чтобы по прибытии не пришлось доказывать их принадлежность или платить таможенную пошлину.

Через какой коридор идти — «красный» или «зелёный», человек должен знать сам. Лишь в редких случаях сотрудники таможенного контроля могут попросить пройти по «красному» пути с особым досмотром. Временное закрытие «зелёного» коридора допускается только в экстренных ситуациях. К примеру, когда у таможенников есть оперативная информация о провозе тем или иным рейсом контрабандной партии товара, а имена злоумышленников не известны. По общему же правилу, в «зелёном» коридоре таможенный контроль осуществляется выборочно. Информацию об этом можно найти как на сайте кишиневского аэропорта, так и на официальной веб-странице молдавской таможни. Однако таможенники зачастую толкуют правовые предписания по собственному усмотрению, направляя на проверку практически всех пассажиров, прибывших в Молдову тем или иным рейсом.

Позиция молдавской таможни

NOI.md попытался получить комментарий в Таможенной службе, однако в управлении таможенных процедур отказались от разговора на эту тему. В неофициальном комментарии один из руководящих сотрудников признал, что таможенники вынуждены часто прибегать к контролю, поскольку люди пренебрегают требованиями закона, проходя по «зелёному» коридору с товарами, подлежащими обязательному письменному декларированию.

По его словам, все пассажиры авиарейса проверяются достаточно редко, а интерес таможни напрямую связан с тем, из какой страны прибыл самолет. Граждане, путешествующие в традиционные курортные зоны, как правило, не интересуют проверяющих и чаще всего при выходе выборочно подвергаются таможенному контролю. А рейсы из Москвы, Стамбула, некоторых итальянских городов традиционно вызывают повышенное внимание таможни, поскольку на них регулярно выявляются нарушения.

«Люди зачастую забывают или попросту не знают о таможенных правилах, — говорит наш собеседник. — Несмотря на постоянные разъяснения, многие не подозревают, что надо идти через «красный» коридор, имея более 2 литров вина или крепких спиртных напитков, 200 сигарет, двух пар обуви, трех изделий из кожи, одной шубы, трех единиц новой одежды из трикотажа и текстиля. Разрешатся провозить только один ноутбук, один фотоаппарат, два мобильных телефона.

Предметом административного правонарушения часто становятся товары, перемещаемые для коммерческих целей. В настоящее время без уплаты таможенных платежей можно ввозить в Молдову имущество стоимостью не более 300 евро, которое не предназначено для предпринимательской или производственной деятельности. Однако при проверке нередко выясняется, что это правило нарушено. В принципе, нет никакого ограничения по ввозу гражданином товаров для личного пользования. Но если человек везет с собой покупок больше, чем можно в рамках беспошлинного ввоза, то идёт взыскание таможенных платежей.

Для себя пассажир привез вещи или на рынок, таможенники определяют по весьма своеобразной методике. Они исходят не только из правовых критериев, но также из логики и личного опыта. С одной стороны, если пассажир везет 100 однородных предметов и при этом летает достаточно часто одним маршрутом, но заявляет, что этот товар он ввозит исключительно для себя, то у любого здравомыслящего человека возникнут подозрения. Но не все так однозначно, когда у путешественника обнаруживают десяток флеш-карт или, скажем, множество магнитов на холодильник в качестве сувениров для друзей и родни.

В такой ситуации таможенник самостоятельно делает вывод, считать ли их товаром для сбыта. При этом он проверяет, как часто человек летает, какова цель поездки, берёт у пассажира пояснения. «Если действительно у людей появляются какие-то жалобы и претензии по нашей работе, мы призываем их тут же об этом сообщать и вызвать руководство таможенного поста. Когда по каким-то причинам это не удается — звонить по телефону доверия. Причем, если вы обратили внимание, у нас нет обезличенных таможенников, у каждого есть идентифицирующий бейджик», — отмечают в Таможенной службе.

Что происходит на практике?

В то же время от многих людей, которые часто бывают в командировках или пересекают границу по другим причинам, всё чаще приходится слышать о необоснованных придирках со стороны таможни. Возмущённые комментарии периодически появляются и в социальных сетях. Можно ли увидеть такой неоднозначный интерес со стороны таможни к собственным гражданам и гостям страны в том же Евросоюзе? В подавляющем большинстве столиц развитых европейских государств сложно представить, чтобы таможня на выходе из зала прилёта в аэропорту учинила тотальную проверку авиапассажиров.

При этом в Кишиневском аэропорту не только игнорируют систему «двойного коридора», но и создают настоящее столпотворение на выходе из зала прилёта. Подавляющее большинство пассажиров многих рейсов направляются таможней на «красный» коридор, в то время как зона досмотра не рассчитана на такой поток людей с багажными тележками. Более того, выйти с тележкой через «красный» коридор часто не представляется возможным, поскольку по известным только им причинам таможенники держат открытой лишь одну створку двери. В результате часть прибывших в Молдову пассажиров после прохождения таможенного контроля вынуждены возвращаться в «зелёный» коридор, чтобы беспрепятственно попасть наружу.

Читатели NOI.md рассказывают, что неоднократно попадали в такую «пробку» при возвращении на родину. И если наши сограждане уже привыкли к особенностям таможни Кишиневского аэропорта, то у большинства иностранцев такой подход вызывает искреннее недоумение.

— Разумеется, таможенник вправе остановить любого человека, выбравшего «зелёный» коридор, и предложить пройти другую форму контроля, пропустить через сканер и проверить вещи, произвести личный досмотр, — комментирует один из наших экспертов. — Если при этом в ходе досмотра обнаружатся товары, подлежащие письменному декларированию, можно вести речь об административной либо уголовной ответственности. В некоторых случаях, когда выявляется контрабанда запрещенных предметов, пассажир рискует попасть не домой, а в следственный изолятор.

Однако проверки в «зелёном» коридоре должны происходить выборочно, когда у таможенника есть на то основания. Например, неадекватное поведение человека, его нервозность, чрезмерно большой или тяжелый багаж и другие подобные факторы. Практически тотальный контроль пассажиров авиарейса, часто практикуемый молдавскими таможенниками, — это их собственная инициатива, которая не отвечает ни национальным законам, ни европейской практике.