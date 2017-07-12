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11:45 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанские женщины образованнее мужчин, но зарабатывают меньше

Казахстанские женщины лучше образованы, но хуже трудоустроены. Высшее или среднее профессиональное образование имеют 80% занятых женщин и всего 73% мужчин, однако уровень безработицы у женщин — 5,5%, у мужчин — всего 4,4%, сообщает Energyprom.kz.

К лету в стране было 8,54 трудозанятых казахстанцев (по итогам мая), против 8,48 млн чел. в мае 2016.

По итогам 1 квартала 2017 количество занятого населения достигало 8,45 млн человек — на 0,8% больше, чем годом ранее. Из них мужчины составили 52%. Число занятых мужчин выросло на 0,9%, женщин — на 0,7%.

Уровень занятости к рабочей силе достиг 95,1%. Среди занятого населения количество наемных работников составило 6,4 млн человек (75,2%), самостоятельно занятых — 2,1 млн чел. (24,8%).

В целом численность рабочей силы (от 15 лет и старше) в 1 кв. 2017 достигла 8,89 млн человек, на 0,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Примечательно, что мужчины, составившие 52% от всего числа трудозанятых, при этом составляют лишь 46,1% от занятых с высшим образованием.

Уровень образованности у женщин лучше, чем у мужчин: высшее образование есть у 34,5% трудозанятых мужчин, тогда как для женщин показатель достигает сразу 43,8%.

В целом среди занятых казахстанцев высшее образование есть у 39% населения, среднеспециальное — у 37,5%, общее среднее — у 17%.

В то же время, уровень безработицы* выше именно среди женщин — 5,5%, против 4,4% для мужчин.

Самый высокий уровень безработицы отмечен среди молодых людей 25−34 лет — 6,1% для мужчин и 7,7% — для женщин.

Помимо менее благоприятных показателей трудоустройства, труд женщин хуже оплачивается.

Так, по итогам 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата мужчин составляла 169,35 тыс. тг, женщин — на 31,4% меньше, 116,1 тыс. тг. Годом ранее разница была еще значительнее — сразу 34,1%.

В целом в 2016 году средняя зарплата составляла 142,35 тыс. тг, против 126,02 тыс. тг годом ранее.

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