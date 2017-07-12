«СИБЭКО» пока не получила решения ФАС по делу о закупке автомобилей Lexus

«СИБЭКО» пока не получила решение ФАС по делу о закупке автомобилей «Lexus», об этом свидетельствуют данные текста пресс-релиза, присланного в редакцию «Вестей».

«На данный момент АО “Сибирская энергетическая компания” текст решения комиссии Новосибирского УФАС России еще не получила. Как только решение будет получено, в компании изучат его и определятся со своими дальнейшими действиями», — говорится в сообщении «СИБЭКО».