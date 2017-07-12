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11:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«СИБЭКО» пока не получила решения ФАС по делу о закупке автомобилей Lexus

Подробные комментарии в пресс-службе компании дадут после изучения текста решения комиссии антимонопольного ведомства.

«СИБЭКО» пока не получила решение ФАС по делу о закупке автомобилей «Lexus», об этом свидетельствуют данные текста пресс-релиза, присланного в редакцию «Вестей».

«На данный момент АО “Сибирская энергетическая компания” текст решения комиссии Новосибирского УФАС России еще не получила. Как только решение будет получено, в компании изучат его и определятся со своими дальнейшими действиями», — говорится в сообщении «СИБЭКО».

Напомним, ФАС уличила «СИБЭКО» в нарушениях при закупке автомобилей «Lexus». Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что компания закупила у единственного поставщика автомобили «LX 570 LUXURY 8S+». «СИБЭКО» признали нарушителем антимонопольного законодательства.

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