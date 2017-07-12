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11:59 (мск), источник: Uralpress.ru

«Челябинский автобусный транспорт» частично выплатил работникам долг: 11 миллионов рублей из 31

Задолженность перед бывшими сотрудниками МУП «Челябинский автобусный транспорт» по зарплате частично погашена. Из общей суммы долга за март-апрель 2017 года (около 31 миллиона рублей) предприятие выплатило 11 миллионов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, учреждение сподвигла «раскошелиться» недавно проведенная ведомством проверка соблюдения трудовых прав работников МУП «ЧАТ». Прокуратура региона провела оперативное совещание, на котором у руководства предприятия потребовали немедленно решить вопрос о погашении зарплатного долга.

Как ранее сообщало агентство, 588 работников МУП «ЧАТ» этой весной были уволены и переведены на другую работу в ООО «Общественный городской транспорт». Им не выдали зарплату за апрель, май, а также компенсационные выплаты. Каждый из сотрудников предприятия недополучил от 40 до 100 тысяч рублей. В начале июня они вышли на пикет с требованием вернуть им все долги.

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