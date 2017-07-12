«Челябинский автобусный транспорт» частично выплатил работникам долг: 11 миллионов рублей из 31

Как ранее сообщало агентство, 588 работников МУП «ЧАТ» этой весной были уволены и переведены на другую работу в ООО «Общественный городской транспорт». Им не выдали зарплату за апрель, май, а также компенсационные выплаты. Каждый из сотрудников предприятия недополучил от 40 до 100 тысяч рублей. В начале июня они вышли на пикет с требованием вернуть им все долги.