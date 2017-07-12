«Челябинский автобусный транспорт» частично выплатил работникам долг: 11 миллионов рублей из 31
Задолженность перед бывшими сотрудниками МУП «Челябинский автобусный транспорт» по зарплате частично погашена. Из общей суммы долга за
Задолженность перед бывшими сотрудниками МУП «Челябинский автобусный транспорт» по зарплате частично погашена. Из общей суммы долга за
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, учреждение сподвигла «раскошелиться» недавно проведенная ведомством проверка соблюдения трудовых прав работников МУП «ЧАТ». Прокуратура региона провела оперативное совещание, на котором у руководства предприятия потребовали немедленно решить вопрос о погашении зарплатного долга.
Как ранее сообщало агентство, 588 работников МУП «ЧАТ» этой весной были уволены и переведены на другую работу в ООО «Общественный городской транспорт». Им не выдали зарплату за апрель, май, а также компенсационные выплаты. Каждый из сотрудников предприятия недополучил от 40 до 100 тысяч рублей. В начале июня они вышли на пикет с требованием вернуть им все долги.