Названа десятка самых бюджетных летних курортов России

В топ-10 вошли сразу несколько городов на Черном и Азовском морях в Краснодарском крае и Крыму, а также другие популярные направления бюджетных путешествий. Их определяли по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования.

Так, список возглавил город Туапсе (Краснодарский край), на втором месте оказалась столица Дагестана — Махачкала, а на третьем — город Судак (Крым). За ними следуют Ейск (Краснодарский край) и Ессентуки (Ставропольский край). Замыкают десятку лидеров Саки, Евпатория, Феодосия (Крым), Тамань и Новороссийск (Краснодарский край).