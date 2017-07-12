Названа десятка самых бюджетных летних курортов России
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых недорогих мест России, куда можно отправиться для отдыха на море или в летний отпуск в 2017 году.
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых недорогих мест России, куда можно отправиться для отдыха на море или в летний отпуск в 2017 году.
В топ-10 вошли сразу несколько городов на Черном и Азовском морях в Краснодарском крае и Крыму, а также другие популярные направления бюджетных путешествий. Их определяли по результатам анализа данных систем
Так, список возглавил город Туапсе (Краснодарский край), на втором месте оказалась столица Дагестана — Махачкала, а на третьем — город Судак (Крым). За ними следуют Ейск (Краснодарский край) и Ессентуки (Ставропольский край). Замыкают десятку лидеров Саки, Евпатория, Феодосия (Крым), Тамань и Новороссийск (Краснодарский край).
По данным аналитиков, цена на проживание вдвоем на недорогих курортах этим летом составляет в среднем от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки. В разгар сезона туристы приезжают на отдых в среднем на две недели.