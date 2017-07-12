Строительство жилья в Воронежской области просело на 40%

Согласно данным статистики, за январь — июнь 2017 года на территории Воронежской области было построено 399 281 кв. м жилья, сдано 6560 квартир. По сравнению с первым полугодием 2016 года объем ввода жилья сократился на 36,1%.
Сократился и объем ввода индивидуального жилья — на 35,4%: с начала года построено 137 766 кв. м.
Сокращение объемов жилищного строительства является общероссийским трендом не первый год, однако в 2016 году Воронежская область смогла не только сохранить, но и увеличить темпы строительства и вошла в число лидеров по объемам вводимого жилья: было построено 1,68 млн кв. м — на 3,9% больше, чем годом ранее. Более 66% нового жилья было введено в областном центре.
Сокращение объемов жилищного строительства является общероссийским трендом, однако в 2016 году Воронежская область смогла не только сохранить, но и увеличить темпы строительства.
Сейчас темпы существенно снизились: за четыре месяца строительство «просело» более чем на 70%, по итогам января — мая более чем на половину от объемов прошлого года. Сейчас отставание сократилось, но по-прежнему остается значительным.
Как отмечает ИА REGNUM, в начале 2017 года в строительной сфере Воронежа (а именно на Воронеж приходится основная доля вводимого жилья) произошел ряд громких скандалов, который заставил городские власти принять меры по ужесточению выдачи разрешений на строительство.
После увольнений ряда чиновников градостроительного блока администрации города (а главный архитектор Воронежа и вовсе оказался под следствием), мэр Александр Гусев взял под личный контроль выдачу разрешений на ведение строительства и на ввод в эксплуатацию готовых домов.