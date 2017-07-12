Строительство жилья в Воронежской области просело на 40%

Согласно данным статистики, за январь — июнь 2017 года на территории Воронежской области было построено 399 281 кв. м жилья, сдано 6560 квартир. По сравнению с первым полугодием 2016 года объем ввода жилья сократился на 36,1%.

Сократился и объем ввода индивидуального жилья — на 35,4%: с начала года построено 137 766 кв. м.

Сокращение объемов жилищного строительства является общероссийским трендом не первый год, однако в 2016 году Воронежская область смогла не только сохранить, но и увеличить темпы строительства и вошла в число лидеров по объемам вводимого жилья: было построено 1,68 млн кв. м — на 3,9% больше, чем годом ранее. Более 66% нового жилья было введено в областном центре.

Сокращение объемов жилищного строительства является общероссийским трендом, однако в 2016 году Воронежская область смогла не только сохранить, но и увеличить темпы строительства.

Сейчас темпы существенно снизились: за четыре месяца строительство «просело» более чем на 70%, по итогам января — мая более чем на половину от объемов прошлого года. Сейчас отставание сократилось, но по-прежнему остается значительным.

Как отмечает ИА REGNUM, в начале 2017 года в строительной сфере Воронежа (а именно на Воронеж приходится основная доля вводимого жилья) произошел ряд громких скандалов, который заставил городские власти принять меры по ужесточению выдачи разрешений на строительство.