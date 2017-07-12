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13:02 (мск), источник: Om1.ru

На ремонт дорог в Муромцевском районе Омской области выделили 184 миллиона

На эти средства в районе отремонтируют несколько километров дороги между поселком и Омском, а также приведут в порядок дороги в самом райцентре.

Сегодня, 12 июля, губернатор Омской области проконтролировал ход ремонтных работ на участке дороги Омск-Муромцево и осмотрел строящиеся объекты в районном центре.

ДРСУ № 6 планирует в этом году провести ремонт на шести участках дороги по 172, 173, 174, 175, 177 и 192 километрам. Общая протяженность работ — 6,7 километров. На сегодняшний день рабочие полностью построили щебневую «подушку» и на 68% уложили асфальт. Работы должны завершиться до конца года, стоимость ремонта составляет 63 миллиона.

Алексей Огорелков, начальник Управления дорожного хозяйства Омской области:

 — Частично уже есть полностью готовые участки, на других ведется работа. Подрядчик — одно из лучших предприятий региона, поэтому сомнений в качестве и сроках выполнения работ нет. В этом году Муромцевский муниципальный район из областного бюджета получит на дороги 184,5 миллионов рублей. Помимо строительства участка дороги Омск-Муромцево, район получит 56 миллионов на содержание региональных и межмуниципальных дорог. За первые полгода освоено уже 32,2 миллиона.

На выделенные средства будет выполнен ямочный ремонт на проблемных дорогах на общей площади 14,4 тысяч квадратных километров. Также ремонт пройдет на дороге Муромцево — Низовое — Гузенево, в селах Артын, Камышино — Курское, Моховой привал.

В самом рабочем поселке Муромцево тоже займутся ремонтом дорог. В порядок приведут улицы Партизанская, Степная, Ленина, 30 лет Победы, Омская, Иванишко, Лисино, Заготзерно. На дорожные работы в поселке было выделено 15 миллионов рублей.

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