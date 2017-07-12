Пять городов Башкирии получили 22,5 млн рублей на благоустройство парков

Пять небольших городов республики стали участниками федерального проекта «Парки малых городов». Новые, красивые и уютные, места отдыха появятся в Белебее, Белорецке, Кумертау, Благовещенске и Учалах.

Всего из федерального и регионального бюджета на парки выделено 22,5 миллиона рублей, причем основная часть средств представлена федеральной казной.

Согласно условиям проекта, участниками могут стать города с населением до 250 тысяч жителей. Еще 15 городов Башкирии имеют возможность поучаствовать в проекте в следующем году — он рассчитан на три года.