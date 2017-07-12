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13:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Пять городов Башкирии получили 22,5 млн рублей на благоустройство парков

Основная часть денег поступила из федерального бюджета.

Пять небольших городов республики стали участниками федерального проекта «Парки малых городов». Новые, красивые и уютные, места отдыха появятся в Белебее, Белорецке, Кумертау, Благовещенске и Учалах.

Всего из федерального и регионального бюджета на парки выделено 22,5 миллиона рублей, причем основная часть средств представлена федеральной казной.

Организаторы проекта уже определились с мероприятиями по благоустройству, провели общественные слушания, утвердили дизайн-проекты, сообщает ИА «Башинформ».

Согласно условиям проекта, участниками могут стать города с населением до 250 тысяч жителей. Еще 15 городов Башкирии имеют возможность поучаствовать в проекте в следующем году — он рассчитан на три года.

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