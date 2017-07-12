Путепровод на проспекте Стачки в Ростове ремонтируют с опережением графика

Напомним, в начале июля для движения после ремонта открыли первую треть путепровода. По контракту работы должны завершиться до конца октября, однако власти Ростова обещают, что рабочие уложатся до осени. Ранее на длительное производство работ городским властям в ходе объезда Ростова 19 июня указал губернатор Василий Голубев. Тогда заместитель градоначальника по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев объяснил сроки работ технологией их проведения.