Путепровод на проспекте Стачки в Ростове ремонтируют с опережением графика
Ремонт путепровода на проспекте Стачки в
Ремонт путепровода на проспекте Стачки в
«На объекте выполняется устройство оклеечной гидроизоляции, устройство защитного слоя бетона. Ремонт железобетонной плиты проезжей части выполнен на 30%, окраска колесоотбойного ограждения — на 50%, устройство верхнего слоя покрытия проезжей чести выполнены на 30%», — сказал чиновник.
Напомним, в начале июля для движения после ремонта открыли первую треть путепровода. По контракту работы должны завершиться до конца октября, однако власти Ростова обещают, что рабочие уложатся до осени. Ранее на длительное производство работ городским властям в ходе объезда Ростова 19 июня указал губернатор Василий Голубев. Тогда заместитель градоначальника по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев объяснил сроки работ технологией их проведения.