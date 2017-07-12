Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Как убрать жирок: 7 дельных советов
В Абхазии напали на группу российских туристов: есть погибший
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхНаучные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Татарстан в письме к Путину требует собственного президента – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
СМИ: Барак Обама разводится с женой
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
«Визг стаи шакалов»: реакция Крыма на резолюцию ОБСЕ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
15:55 (мск), источник: Деловое сообщество

Путепровод на проспекте Стачки в Ростове ремонтируют с опережением графика

Ремонт путепровода на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону ведется с опережением графика. Об этом рассказал директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации Сергей Лиманов.

«На объекте выполняется устройство оклеечной гидроизоляции, устройство защитного слоя бетона. Ремонт железобетонной плиты проезжей части выполнен на 30%, окраска колесоотбойного ограждения — на 50%, устройство верхнего слоя покрытия проезжей чести выполнены на 30%», — сказал чиновник.

Напомним, в начале июля для движения после ремонта открыли первую треть путепровода. По контракту работы должны завершиться до конца октября, однако власти Ростова обещают, что рабочие уложатся до осени. Ранее на длительное производство работ городским властям в ходе объезда Ростова 19 июня указал губернатор Василий Голубев. Тогда заместитель градоначальника по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев объяснил сроки работ технологией их проведения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Министерство спорта Ростовской области пообещало сохранить стадион «Труд» д
Президент ФК Ростов Арташес Арутюнянц: для нас важна только критика наших б
Министерство спорта Ростовской области пообещало сохранить стадион «Труд» д
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
«ВКонтакте»: новые ограничительные меры для соцсетей неисполнимы
Песков сравнил ситуацию с сыном Трампа и Весельницкой с сериалом
Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок
Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ
ЦБ предупредил о росте цен из-за холодов
Спорт
«Спартак» может впервые завоевать Суперкубок России В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив»
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь