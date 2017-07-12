Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
10 трагических и странных смертей во время секса
Трамп лично опроверг слова Лаврова о договоренности с Путиным
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхНаучные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Татарстан в письме к Путину требует собственного президента – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
СМИ: Барак Обама разводится с женой
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
«Хотят разорвать медведя в клочья»: Крым о решении Европы
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
8ДТП в Баварии
13:07 (мск), источник: РИАЦ

Сервисный центр транспортной карты «Волна» начал прием заявок онлайн

Новый формат работы появился в Сервисном центре продажи и обслуживания транспортной карты «Волна».

Источник: РИАЦ

Для удобства горожан обращения начали принимать в онлайн режиме. Теперь в случае возникновения проблем с картой жители Волгограда могут отправить заявление на электронную почту hello@vlg-tk.ru.

Одним из поводов для обращения может стать двойное снятие средств с карты. В этом случае по электронной почте необходимо будет прислать скан или фотографию билета, а также заявление на возврат средств. Ответ по этому и остальным вопросам должен поступить в течение пяти дней. Отметим, что наряду с онлайн-приемной продолжит работу Центр и обслуживания транспортной карты «Волна» по улице Советская, 7, где можно будет лично обратиться к специалисту.

Напомним, что автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте на муниципальных маршрутах была запущена с 1 января 2017 года. Транспортная карта «Волна» стала популярной среди пассажиров уже в первый месяц, так как позволяет оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах с 10-процентной скидкой. За полгода жители города приобрели порядка 74 тысяч транспортных карт, 42 тысячи из которых волгоградцы используют в качестве электронного кошелька. Особенно востребованы школьные проездные билеты, которыми пользуются более 10 тысяч учащихся.

Для жителей города предусмотрены различные тарифы проезда, и каждый может выбрать подходящий вариант. Так, с апреля этого года заработала услуга «60 минут», которая позволяет совершать неограниченное число пересадок на любой вид транспорта в течение часа. Еще одним востребованным предложением, которое позволяет экономить на оплате проезда до 40%, стал единый проездной билет. Он предусматривает запись на карту «Волна» пакета предоплаченных поездок, которые можно использовать во всех видах транспорта, включая скоростной трамвай и автобусы дачных маршрутов.

Вместе со спектром услуг расширился и перечень мест, где можно приобрести и пополнить карту «Волна». С начала года это можно сделать в 40 отделениях «Почты России» по всему Волгограду. Сегодня возможность пополнять электронный кошелек появилась в банкоматах «Сбербанка», 11 кассах МУП «Метроэлектротранс», 20 киосках «Союзпечати» и в сервисном центре «Волна».

Оплатить проезд картой можно во всех 460 автобусах, которые работают на опорных и вспомогательных маршрутах, трамваях и троллейбусах. Напомним, что в этом году значительно расширился маршрутный парк: в рамках муниципально-частного партнерства перевозчик поставил на 7 новых направлений 164 комфортабельных и безопасных автобусов большой вместимости. Кроме того, в 2015—2016 годах МУП «ВПАТП-7» при поддержке регионального и федерального бюджетов получило 84 новых единиц транспорта большой вместимости, еще 20 автобусов марки «Волгабас» поступили в мае текущего года. Все автобусы оснащены системой климат-контроля и подключены к ГЛОНАСС. Расширилась и маршрутная сеть: опорные маршруты обслуживают вместительные автобусы, которые пришли на смену небезопасным микроавтобусам. Это увеличивает пропускную способность и уровень транспортной безопасности улиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Депутаты хотят штрафовать за недостоверный контент в соцсетях
Главу управления СК отстранили из-за волокиты с расследованием
Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок
Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ
Новые ПДД: рассказываем, как теперь нужно возить детей
Спорт
«Спартак» может впервые завоевать Суперкубок России В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив»
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь