Сервисный центр транспортной карты «Волна» начал прием заявок онлайн

Источник: РИАЦ

Для удобства горожан обращения начали принимать в онлайн режиме. Теперь в случае возникновения проблем с картой жители Волгограда могут отправить заявление на электронную почту hello@vlg-tk.ru.

Одним из поводов для обращения может стать двойное снятие средств с карты. В этом случае по электронной почте необходимо будет прислать скан или фотографию билета, а также заявление на возврат средств. Ответ по этому и остальным вопросам должен поступить в течение пяти дней. Отметим, что наряду с онлайн-приемной продолжит работу Центр и обслуживания транспортной карты «Волна» по улице Советская, 7, где можно будет лично обратиться к специалисту.

Напомним, что автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте на муниципальных маршрутах была запущена с 1 января 2017 года. Транспортная карта «Волна» стала популярной среди пассажиров уже в первый месяц, так как позволяет оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах с 10-процентной скидкой. За полгода жители города приобрели порядка 74 тысяч транспортных карт, 42 тысячи из которых волгоградцы используют в качестве электронного кошелька. Особенно востребованы школьные проездные билеты, которыми пользуются более 10 тысяч учащихся.

Для жителей города предусмотрены различные тарифы проезда, и каждый может выбрать подходящий вариант. Так, с апреля этого года заработала услуга «60 минут», которая позволяет совершать неограниченное число пересадок на любой вид транспорта в течение часа. Еще одним востребованным предложением, которое позволяет экономить на оплате проезда до 40%, стал единый проездной билет. Он предусматривает запись на карту «Волна» пакета предоплаченных поездок, которые можно использовать во всех видах транспорта, включая скоростной трамвай и автобусы дачных маршрутов.

Вместе со спектром услуг расширился и перечень мест, где можно приобрести и пополнить карту «Волна». С начала года это можно сделать в 40 отделениях «Почты России» по всему Волгограду. Сегодня возможность пополнять электронный кошелек появилась в банкоматах «Сбербанка», 11 кассах МУП «Метроэлектротранс», 20 киосках «Союзпечати» и в сервисном центре «Волна».