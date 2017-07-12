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13:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург ждет неизбежная агломерация

И застройка всех промзон.

Источник: УралИнформБюро

Развитие Екатеринбурга в ближайшие два десятилетия будет вестись за счёт формирования агломерации с соседними городами-спутниками, а рост территории мегаполиса вширь будет приостановлен. Об этом было заявлено в ходе расширенного заседания градсовета Екатеринбурга 12 июля на одной из площадок ИННОПРОМа-2017.

Как сообщает корреспондент «Уралинформбюро», Стратегия пространственного развития Екатеринбурга, представленная на суд градсовета, предполагает формирование комфортной городской среды и освоение «внутренних» пространств. Презентовавший ее председатель городского Комитета по строительству Сергей Косенко назвал документ «договором общественного согласия» между городскими властями, архитектурным сообществом и горожанами.

Главной «фишкой» Стратегии, расчитанной до 2035 года, станет эффективное использование уже существующих территорий, модернизация улично-дорожной сети в интересах пешеходов и общественного транспорта, полифункциональность районов жилой застройки и смещение акцента от высотного к среднеэтажному строительству.

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Точками коммуникации между Екатеринбургом и городами-спутниками станут транспортно-пересадочные узлы, развитию которых будет уделено повышенное внимание.

Приоритетными направлениями для развития застройки станут южное, юго-западное и юго-восточное. Но серьезного расширения городских границ не будет: почти 2/3 территории Екатеринбурга займет так называемая «зона стабилизации», представляющая из себя сеть скверов, парков, и городских лесов.

Строительство жилья и офисных объектов в этой зоне будет запрещено. По словам Сергея Косенко, этот запрет коснется в том числе и зеленых зон вокруг посёлков Шувакиш и Исток. «В Генплане 2004 года рядом с Шувакишем планировалось снести 500 гектаров зеленого фонда, а в районе Истокского — 1500 гектаров, — напомнил он членам градсовета. — Мы в нашей Стратегии предлагаем сохранить эти леса».

Зато активно будут застраиваться под жильё промплощадки и зоны ветхой и аварийной застройки. Главным «спонсором» градостроительных проектов станет бизнес-сообщество.

Далеко не все члены градсовета восприняли проект Стратегии благосклонно. Так, по мнению архитектора Григория Мазаева, в документе ни слова не говорится о развитии производственной зоны. «У нас идет систематическое вымывание промышленных территорий. Город раньше был опорным краем державы, а ныне превратился в набор торговых центров и офисов. Где мы будем работать?» — поинтересовался он у разработчиков Стратегии. В ответ вице-мэр по строительству Алексей Белышев предложил внести в документ пункт «особо охраняемые промышленные территории».

Не со всем согласны в проекте Стратегии и представители депутатского корпуса. Так, депутат Екатеринбургской гордумы и по совместительству глава «Группы ЛСР» на Урале Владимир Крицкий посетовал, что в документе не сделан акцент на развитие конкретных районов города. Кроме того, по его мнению, следует уточнить полномочия Агентства по реализации городских проектов — структуры, на которую будет возложен контроль за реализацией Стратегии пространственного развития.

«То, что город будет развиваться только внутрь себя, меня пугает», — признался член градсовета Екатеринбурга Евгений Трубецков. По его мнению, этот принцип осложнит заявленное ранее на уровне проекта Генплана увеличение численности населения Екатеринбурга до 1,8 миллиона человек. «Каждый год в город приезжают несколько сотен тысяч человек из других регионов и даже из-за рубежа. Они хотят здесь жить. И двадцать градостроителей и чиновников остановить этот процесс не смогут», — убеждён архитектор.

В интервью «Уралинформбюро» Евгений Трубецков предложил свой вариант ответа на вопрос, где будут жить эти сотни тысяч приезжих, если Екатеринбург останется компактным. «Рост города остановить невозможно, поэтому нужно управлять этим ростом, — считает он. — Ответ на вопрос, где жить 1,8 миллионам человек — один: разумная децентрализация мегаполиса и движение к агломерации (Екатеринбурга и городов-спутников — прим.ред.). У нас уже есть отдельные элементы такой агломерации. Ежедневно тысячи человек едут в Екатеринбург на работу, а вечером возвращаются в Верхнюю Пышму или Первоуральск. Но они при этом вынуждены часами стоять в пробках. Была бы у нас современная транспортная сеть и развитый общественный транспорт между городами — мы бы давно жили в дивном большом мегаполисе».

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