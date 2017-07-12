Екатеринбург ждет неизбежная агломерация
И застройка всех промзон.
И застройка всех промзон.
Развитие Екатеринбурга в ближайшие два десятилетия будет вестись за счёт формирования агломерации с соседними
Как сообщает корреспондент «Уралинформбюро», Стратегия пространственного развития Екатеринбурга, представленная на суд градсовета, предполагает формирование комфортной городской среды и освоение «внутренних» пространств. Презентовавший ее председатель городского Комитета по строительству Сергей Косенко назвал документ «договором общественного согласия» между городскими властями, архитектурным сообществом и горожанами.
Главной «фишкой» Стратегии, расчитанной до 2035 года, станет эффективное использование уже существующих территорий, модернизация
Точками коммуникации между Екатеринбургом и
Приоритетными направлениями для развития застройки станут южное,
Строительство жилья и офисных объектов в этой зоне будет запрещено. По словам Сергея Косенко, этот запрет коснется в том числе и зеленых зон вокруг посёлков Шувакиш и Исток. «В Генплане 2004 года рядом с Шувакишем планировалось снести 500 гектаров зеленого фонда, а в районе Истокского — 1500 гектаров, — напомнил он членам градсовета. — Мы в нашей Стратегии предлагаем сохранить эти леса».
Зато активно будут застраиваться под жильё промплощадки и зоны ветхой и аварийной застройки. Главным «спонсором» градостроительных проектов станет
Далеко не все члены градсовета восприняли проект Стратегии благосклонно. Так, по мнению архитектора Григория Мазаева, в документе ни слова не говорится о развитии производственной зоны. «У нас идет систематическое вымывание промышленных территорий. Город раньше был опорным краем державы, а ныне превратился в набор торговых центров и офисов. Где мы будем работать?» — поинтересовался он у разработчиков Стратегии. В ответ
Не со всем согласны в проекте Стратегии и представители депутатского корпуса. Так, депутат Екатеринбургской гордумы и по совместительству глава «Группы ЛСР» на Урале Владимир Крицкий посетовал, что в документе не сделан акцент на развитие конкретных районов города. Кроме того, по его мнению, следует уточнить полномочия Агентства по реализации городских проектов — структуры, на которую будет возложен контроль за реализацией Стратегии пространственного развития.
«То, что город будет развиваться только внутрь себя, меня пугает», — признался член градсовета Екатеринбурга Евгений Трубецков. По его мнению, этот принцип осложнит заявленное ранее на уровне проекта Генплана увеличение численности населения Екатеринбурга до 1,8 миллиона человек. «Каждый год в город приезжают несколько сотен тысяч человек из других регионов и даже
В интервью «Уралинформбюро» Евгений Трубецков предложил свой вариант ответа на вопрос, где будут жить эти сотни тысяч приезжих, если Екатеринбург останется компактным. «Рост города остановить невозможно, поэтому нужно управлять этим ростом, — считает он. — Ответ на вопрос, где жить 1,8 миллионам человек — один: разумная децентрализация мегаполиса и движение к агломерации (Екатеринбурга и