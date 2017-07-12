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13:15 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия обещала убрать из Омска свалку высотой с пятиэтажку

На общественных обсуждениях все желающие смогут обсудить с властями, как бороться с гигантской помойкой.

Администрация Омска приглашает горожан на общественные слушания, посвящённые проблеме мусорной свалки в Ленинском округе. Мэрия запланировала рекультивацию свалки и теперь согласует этот процесс с гражданами.

Мусор на участке в Ленинском округе накапливался десятилетиями. Первые отходы вывезли туда ещё при Хрущёве — в далёком 1959 году. С тех пор на полигоне образовалась монструозная по размерам биомасса.

Администрация Омска:

 — Глубина залегания свалочного тела — до 6,9 м, высота над поверхностью земли — до 16 м.

Несколько лет назад стало ясно, что больше этому участку не выдержать. С 2015 года свозить туда мусор перестали.

На счастье омичей, свалка находится достаточно далеко от жилой зоны и воздух местным жителям не портит. Но повреждённую почву нужно будет восстанавливать. Мэрия предлагает внести на участок компост и высадить там деревья и кусты.

Общественные обсуждения проекта рекультивации состоятся в понедельник, 17 июля, в 15:00.

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