Мэрия обещала убрать из Омска свалку высотой с пятиэтажку

Администрация Омска приглашает горожан на общественные слушания, посвящённые проблеме мусорной свалки в Ленинском округе. Мэрия запланировала рекультивацию свалки и теперь согласует этот процесс с гражданами.

Мусор на участке в Ленинском округе накапливался десятилетиями. Первые отходы вывезли туда ещё при Хрущёве — в далёком 1959 году. С тех пор на полигоне образовалась монструозная по размерам биомасса.

Администрация Омска:

— Глубина залегания свалочного тела — до 6,9 м, высота над поверхностью земли — до 16 м.

Несколько лет назад стало ясно, что больше этому участку не выдержать. С 2015 года свозить туда мусор перестали.

На счастье омичей, свалка находится достаточно далеко от жилой зоны и воздух местным жителям не портит. Но повреждённую почву нужно будет восстанавливать. Мэрия предлагает внести на участок компост и высадить там деревья и кусты.