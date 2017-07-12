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15:53 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Поставщик передумал отключать трамваи от электричества в Ростове-на-Дону

Поставщик электроэнергии — компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — не будет прекращать поставки оператору трамвайных перевозок в городе.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев обязался провести процедуру санации МУП «Ростовская транспортная компания», а также при необходимости выделить целевую субсидию на погашение задолженности. Об этом говорится в сообщении компании-поставщика.

Как сообщали Юга.ру, 12 июля ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на своем сайте разместило сообщение о том, что планирует ограничить электроснабжение «Ростовской транспортной компании», обеспечивающей перевозку пассажиров электротранспортом, из-за долга в 29 млн рублей.

«Также были предоставлены гарантии оплаты текущего ежемесячного потребления электроэнергии. В связи с этим ПАО “ТНС энерго Ростов-на-Дону” пошло навстречу руководству города и отменило ограничение электроснабжения», — цитирует текст сообщения компании РИА «Новости».

В сообщении также говорится о том, что представители оператора трамвайных перевозок объяснили нарушение графика погашения задолженности снижением денежных сборов из-за реконструкции улицы Станиславского к ЧМ-2018.

Ранее в администрации Ростова сообщали, что задолженность возникла из-за снижения пассажиропотока в 2016 году и потери фактических рейсов по объективным причинам: демонтаж трамвайного пути и укладка новой рельсо-шпальной решетки по улице 14-я Линия, закрытие маршрутов в праздничные дни, проведение аварийных работ из-за порывов водоводов и подтопления трамвайного полотна.

В феврале 2017 года судебные приставы арестовали трамваи в Пролетарском районе города — их опечатали в рамках исполнительного производства по взысканию с юридического лица задолженности, в том числе перед бюджетом, на общую сумму в 10,5 млн рублей. Позднее глава администрации Ростова Виталий Кушнарев прокомментировал арест трамваев, заявив, что «критической ситуации, связанной с работой трамваев в Ростове, нет и “Ростовская транспортная компания” начала погашать долги перед ресурсоснабжающей организацией».

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