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13:41 (мск), источник: Югополис

Мэр Краснодара заверил, что банкротства КТТУ он не допустит

Администрация города намерена выделить субсидии на погашение долгов предприятия.

Встреча главы Краснодара с коллективом МУП «КТТУ» состоялась в среду, 12 июля. Как сообщил на своей странице в Facebook помощник мэра Владимир Вербицкий, ее главным итогом стало заявление Первышова о том, что на внеочередном заседании городской Думы будет рассмотрен вопрос о выделении субсидий на погашение долгов предприятия.

«Задолженность по заработной плате и поставщикам ГСМ и электроэнергии должна быть погашена в первую очередь. Город не оставит КТТУ один на один с проблемами. У нас есть перспективы и мы должны совместно найти решения как вывести предприятие на стабильную работу», — сказал Первышов, подчеркнув, что банкротства транспортного предприятия он не допустит.

Как сообщал «Югополис», в июне нынешнего года в Краснодаре из мастерских по ремонту городского транспорта уволили 47 человек, еще 50 вакансий было сокращено. Эту меру в мэрии Краснодара назвали временной и объяснили финансовыми трудностями, которые испытывает предприятие. 6 июля стало известно о том, что руководитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Иван Полухин через 3 месяца после своего назначения внезапно написал заявление об отставке. Городские власти по поводу этого решения внятных объяснений не дали.

Активисты сообщества «Городские решения» рассказали, почему у транспортного предприятия возникли проблемы, и поделились вариантами выведения его из кризиса.

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