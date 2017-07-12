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15:49 (мск), источник: Калининград.Ru

Немецкие бизнесмены хотят наладить экономические связи с Калининградской областью

Немецкие предприниматели заинтересованы в прямых инвестициях в региональную экономику. Об этом рассказал врио вице-премьера областного правительства Александр Шендерюк-Жидков после встречи с представителями ассоциации малого и среднего бизнеса Германии.

Источник: Калининград.Ru

— Ассоциация планирует создать здесь своё представительство для налаживания прямого контакта с немецким бизнесом. Мы, конечно, хотели бы, чтобы они инвестировали в наш регион, но речь идёт и о всей России, — пояснил чиновник.

По его словам, создание представительства может стать «мостом в оба направления». Шендерюк-Жидков отметил, что немецких коллег заинтересовали различные отрасли экономики. Среди основных он отметил IT-сферу, текстильную промышленность, производство обуви и ветрогенерацию.

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