Немецкие бизнесмены хотят наладить экономические связи с Калининградской областью
Немецкие предприниматели заинтересованы в прямых инвестициях в региональную экономику. Об этом рассказал врио
Немецкие предприниматели заинтересованы в прямых инвестициях в региональную экономику. Об этом рассказал врио
— Ассоциация планирует создать здесь своё представительство для налаживания прямого контакта с немецким бизнесом. Мы, конечно, хотели бы, чтобы они инвестировали в наш регион, но речь идёт и о всей России, — пояснил чиновник.
По его словам, создание представительства может стать «мостом в оба направления».