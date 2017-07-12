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14:58 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦБ предупредил о потере части урожая и разгоне инфляции из-за холодов

Холода могут привести к частичной потере урожая, что в сочетании с пониженным уровнем переходящих на 2018 год запасов способно привести к ускорению инфляции в конце нынешнего и начале следующего года.

Источник: Reuters

Соответствующая информация содержится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Годовая инфляция в июне ускорилась до 4,4 процента, констатировали в ЦБ. «Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3 процента. Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию является нетипично высоким для данного времени года. Это и стало основным фактором ускорения годовой инфляции», — пояснили там.

Из-за холодной весны время посадки картофеля, огурцов, помидоров, моркови, лука и свеклы сместилось на 3−4 недели.

«Подтверждением этому служат данные министерства сельского хозяйства, согласно которым, в мае 2017 года картофель посажен в объеме 82 процентов от прогнозируемого, а овощи — только в 77 процентов», — говорится в бюллетене.

В ЦБ прогнозируют, что пик снижения цен на плодоовощную продукцию может сместиться с августа, на который он обычно приходится, на сентябрь. При этом, несмотря на временное ускорение инфляции в июне, она остается на траектории, которая выведет ее к целевому уровню к концу 2017 года.

6 июля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в июне стали неприятным сюрпризом и шоком для регулятора.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.

Комментарии
9
Игорь Яр
RE:"что в сочетании с пониженным уровнем переходящих на 2018 год запасов" Кстати, а почему эти переходящие запасы с пониженным уровнем? Кто несет за это персональную ответственность?
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Юрий Жданов
То жара, то холода, то понос, то золотуха - страна у нас такая, замечательная, справедливая и социальная.
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валерий кругляков
по словам набиулиной: бакс стал метео зависимым, Поле Чудес в Стране Дураков, Крепс - пекс - фекс. за подписью кота Базилио и лисы Алисы
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